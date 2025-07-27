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Пятерых детей из ЛНР хотят вернуть с территории Украины - РИА Новости, 27.07.2025
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12:29 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/ukraina-2031722354.html
Пятерых детей из ЛНР хотят вернуть с территории Украины
Пятерых детей из ЛНР хотят вернуть с территории Украины - РИА Новости, 27.07.2025
Пятерых детей из ЛНР хотят вернуть с территории Украины
На территории Украины находятся 5 детей из ЛНР, которых хотят вернуть семьям, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Республике Инна Швенк. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T12:29:00+03:00
2025-07-27T12:29:00+03:00
в мире
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ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. На территории Украины находятся 5 детей из ЛНР, которых хотят вернуть семьям, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Республике Инна Швенк. "В настоящее время в адрес уполномоченного поступили обращения об оказании содействия в воссоединении в отношении 5 детей, которые находятся на территории Украины", - рассказала Швенк.
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в мире, украина, луганская народная республика
В мире, Украина, Луганская Народная Республика
Пятерых детей из ЛНР хотят вернуть с территории Украины

Швенк: пятерых детей из ЛНР хотят вернуть с территории Украины

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖенщина несет на руках девочку в Донецкой народной республике
Женщина несет на руках девочку в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Женщина несет на руках девочку в Донецкой народной республике. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. На территории Украины находятся 5 детей из ЛНР, которых хотят вернуть семьям, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Республике Инна Швенк.
"В настоящее время в адрес уполномоченного поступили обращения об оказании содействия в воссоединении в отношении 5 детей, которые находятся на территории Украины", - рассказала Швенк.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась с группой украинских детей, которые вернутся на Украину к своим семьям - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Львова-Белова встретилась с украинскими детьми, вернувшимися на родину
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В миреУкраинаЛуганская Народная Республика
 
 
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