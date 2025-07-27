https://ria.ru/20250727/ukraina-2031722354.html
Пятерых детей из ЛНР хотят вернуть с территории Украины
Пятерых детей из ЛНР хотят вернуть с территории Украины - РИА Новости, 27.07.2025
Пятерых детей из ЛНР хотят вернуть с территории Украины
На территории Украины находятся 5 детей из ЛНР, которых хотят вернуть семьям, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Республике Инна Швенк. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T12:29:00+03:00
2025-07-27T12:29:00+03:00
2025-07-27T12:29:00+03:00
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ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. На территории Украины находятся 5 детей из ЛНР, которых хотят вернуть семьям, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Республике Инна Швенк. "В настоящее время в адрес уполномоченного поступили обращения об оказании содействия в воссоединении в отношении 5 детей, которые находятся на территории Украины", - рассказала Швенк.
https://ria.ru/20240926/deti-1974840315.html
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в мире, украина, луганская народная республика
В мире, Украина, Луганская Народная Республика
Пятерых детей из ЛНР хотят вернуть с территории Украины
Швенк: пятерых детей из ЛНР хотят вернуть с территории Украины