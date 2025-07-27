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О выстраивании отношений с Украиной после СВО думать рано, заявил Песков - РИА Новости, 27.07.2025
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09:47 27.07.2025 (обновлено: 10:39 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/ukraina-2031704034.html
О выстраивании отношений с Украиной после СВО думать рано, заявил Песков
О выстраивании отношений с Украиной после СВО думать рано, заявил Песков - РИА Новости, 27.07.2025
О выстраивании отношений с Украиной после СВО думать рано, заявил Песков
Надо сначала урегулировать ситуацию с Украиной, а потом думать о том, как будут выстраиваться отношения с Украиной после СВО, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T09:47:00+03:00
2025-07-27T10:39:00+03:00
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Надо сначала урегулировать ситуацию с Украиной, а потом думать о том, как будут выстраиваться отношения с Украиной после СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это слишком теоретический вопрос сейчас... Сначала нужно урегулировать ситуацию, а потом уже думать о том, как будут выстраиваться отношения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, на каких принципах Москва будет выстраивать отношения с Киевом после победы в СВО.
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в мире, украина
В мире, Украина
О выстраивании отношений с Украиной после СВО думать рано, заявил Песков

Песков: о выстраивании отношений с Украиной после СВО думать еще рано

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Надо сначала урегулировать ситуацию с Украиной, а потом думать о том, как будут выстраиваться отношения с Украиной после СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это слишком теоретический вопрос сейчас... Сначала нужно урегулировать ситуацию, а потом уже думать о том, как будут выстраиваться отношения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, на каких принципах Москва будет выстраивать отношения с Киевом после победы в СВО.
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