https://ria.ru/20250727/ukraina-2031704034.html

О выстраивании отношений с Украиной после СВО думать рано, заявил Песков

О выстраивании отношений с Украиной после СВО думать рано, заявил Песков - РИА Новости, 27.07.2025

О выстраивании отношений с Украиной после СВО думать рано, заявил Песков

Надо сначала урегулировать ситуацию с Украиной, а потом думать о том, как будут выстраиваться отношения с Украиной после СВО, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T09:47:00+03:00

2025-07-27T09:47:00+03:00

2025-07-27T10:39:00+03:00

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Надо сначала урегулировать ситуацию с Украиной, а потом думать о том, как будут выстраиваться отношения с Украиной после СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это слишком теоретический вопрос сейчас... Сначала нужно урегулировать ситуацию, а потом уже думать о том, как будут выстраиваться отношения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, на каких принципах Москва будет выстраивать отношения с Киевом после победы в СВО.

https://ria.ru/20250726/nato-2031561751.html

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