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На Украине сотрудник военкомата избил мужчину, который искал сына - РИА Новости, 27.07.2025
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09:37 27.07.2025 (обновлено: 09:53 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/ukraina-2031702474.html
На Украине сотрудник военкомата избил мужчину, который искал сына
На Украине сотрудник военкомата избил мужчину, который искал сына - РИА Новости, 27.07.2025
На Украине сотрудник военкомата избил мужчину, который искал сына
Уголовное дело возбуждено после избиения сотрудником военкомата мужчины, который искал насильно мобилизованного сына в Кривом роге на Украине, сообщили в... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T09:37:00+03:00
2025-07-27T09:53:00+03:00
происшествия
украина
кривой рог
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после избиения сотрудником военкомата мужчины, который искал насильно мобилизованного сына в Кривом роге на Украине, сообщили в Криворожском районном управлении полиции. Украинское издание "Страна.ua" 25 июля сообщало, что сотрудник военкомата в Кривом Роге избил мужчину, который искал своего насильно мобилизованного сына, пострадавший госпитализирован с травмами головы. По данным издания, стоявшие неподалеку полицейские проигнорировали происходящее и не остановили нападавшего. "Во время мониторинга социальных сетей было обнаружено видео, на котором зафиксирован конфликт с участием гражданского мужчины и работника ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.). Установлено, что происшествие имело место 25 июля на территории Металлургического района города. По факту нанесения телесных повреждений местному жителю открыто уголовное производство по статье "Умышленное легкое телесное повреждение", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По информации ведомства, также решается вопрос о проведении служебного расследования "в отношении действий полицейского". В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250722/ukraina-2030709569.html
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происшествия, украина, кривой рог, россия, вооруженные силы украины
Происшествия, Украина, Кривой Рог, Россия, Вооруженные силы Украины
На Украине сотрудник военкомата избил мужчину, который искал сына

На Украине возбудили дело после избиения военкоматом мужчины, который искал сына

© Fotolia / O.FarionАвтомобиль полиции в Украине
Автомобиль полиции в Украине - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Fotolia / O.Farion
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после избиения сотрудником военкомата мужчины, который искал насильно мобилизованного сына в Кривом роге на Украине, сообщили в Криворожском районном управлении полиции.
Украинское издание "Страна.ua" 25 июля сообщало, что сотрудник военкомата в Кривом Роге избил мужчину, который искал своего насильно мобилизованного сына, пострадавший госпитализирован с травмами головы. По данным издания, стоявшие неподалеку полицейские проигнорировали происходящее и не остановили нападавшего.
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"Во время мониторинга социальных сетей было обнаружено видео, на котором зафиксирован конфликт с участием гражданского мужчины и работника ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.). Установлено, что происшествие имело место 25 июля на территории Металлургического района города. По факту нанесения телесных повреждений местному жителю открыто уголовное производство по статье "Умышленное легкое телесное повреждение", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По информации ведомства, также решается вопрос о проведении служебного расследования "в отношении действий полицейского".
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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