https://ria.ru/20250727/ukraina-2031702474.html

На Украине сотрудник военкомата избил мужчину, который искал сына

На Украине сотрудник военкомата избил мужчину, который искал сына - РИА Новости, 27.07.2025

На Украине сотрудник военкомата избил мужчину, который искал сына

Уголовное дело возбуждено после избиения сотрудником военкомата мужчины, который искал насильно мобилизованного сына в Кривом роге на Украине, сообщили в... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T09:37:00+03:00

2025-07-27T09:37:00+03:00

2025-07-27T09:53:00+03:00

происшествия

украина

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россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после избиения сотрудником военкомата мужчины, который искал насильно мобилизованного сына в Кривом роге на Украине, сообщили в Криворожском районном управлении полиции. Украинское издание "Страна.ua" 25 июля сообщало, что сотрудник военкомата в Кривом Роге избил мужчину, который искал своего насильно мобилизованного сына, пострадавший госпитализирован с травмами головы. По данным издания, стоявшие неподалеку полицейские проигнорировали происходящее и не остановили нападавшего. "Во время мониторинга социальных сетей было обнаружено видео, на котором зафиксирован конфликт с участием гражданского мужчины и работника ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.). Установлено, что происшествие имело место 25 июля на территории Металлургического района города. По факту нанесения телесных повреждений местному жителю открыто уголовное производство по статье "Умышленное легкое телесное повреждение", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По информации ведомства, также решается вопрос о проведении служебного расследования "в отношении действий полицейского". В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250722/ukraina-2030709569.html

https://ria.ru/20250721/rada-2030427675.html

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происшествия, украина, кривой рог, россия, вооруженные силы украины