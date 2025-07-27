На Украине сотрудник военкомата избил мужчину, который искал сына
На Украине возбудили дело после избиения военкоматом мужчины, который искал сына
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после избиения сотрудником военкомата мужчины, который искал насильно мобилизованного сына в Кривом роге на Украине, сообщили в Криворожском районном управлении полиции.
Украинское издание "Страна.ua" 25 июля сообщало, что сотрудник военкомата в Кривом Роге избил мужчину, который искал своего насильно мобилизованного сына, пострадавший госпитализирован с травмами головы. По данным издания, стоявшие неподалеку полицейские проигнорировали происходящее и не остановили нападавшего.
"Во время мониторинга социальных сетей было обнаружено видео, на котором зафиксирован конфликт с участием гражданского мужчины и работника ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.). Установлено, что происшествие имело место 25 июля на территории Металлургического района города. По факту нанесения телесных повреждений местному жителю открыто уголовное производство по статье "Умышленное легкое телесное повреждение", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По информации ведомства, также решается вопрос о проведении служебного расследования "в отношении действий полицейского".
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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