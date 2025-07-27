https://ria.ru/20250727/ukraina-2031680878.html

СМИ раскрыли, какой подарок ЕС готовит Украине

СМИ раскрыли, какой подарок ЕС готовит Украине - РИА Новости, 27.07.2025

СМИ раскрыли, какой подарок ЕС готовит Украине

Европейские страны придумали новые схемы поставок американского оружия Киеву, пишет американская газета The Washington Post. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T01:43:00+03:00

2025-07-27T01:43:00+03:00

2025-07-27T01:44:00+03:00

в мире

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евросоюз

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Европейские страны придумали новые схемы поставок американского оружия Киеву, пишет американская газета The Washington Post.По данным издания, план ЕС состоит в том, чтобы передавать постсоветской республике имеющиеся у них системы вооружений или боеприпасы, а затем закупать их замену у США."Европейские сторонники Украины хотят извлечь выгоду из плана, согласно которому администрация Трампа разрешит странам передавать Украине имеющиеся системы вооружения или боеприпасы, а затем закупать им замену", — говорится в материале.Как утверждает издание, Вашингтон также мог бы перенаправить поставки в другие страны или продать их в Европу для реэкспорта на Украину."В первую очередь речь идет о батареях ПВО Patriot и ракетах-перехватчиках", — отмечает издание.Некоторые страны уже готовы поставлять вооружение, вложившись в его закупку — например, Германия предложила профинансировать две батареи и ведет переговоры со странами, которые готовы добровольно собрать деньги на увеличенный пакет поддержки. Норвегия также предложила помощь в оплате систем Patriot, пишет газета.Ранее президент США Дональд Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут ее Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250726/ukraina-2031623001.html

https://ria.ru/20250725/ukraina-2031425630.html

https://ria.ru/20250723/ukraina-2030923321.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато, евросоюз