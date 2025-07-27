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Уиткофф выразил уверенность в возможности мира между Россией и Украиной - РИА Новости, 27.07.2025
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05:15 27.07.2025 (обновлено: 13:48 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/uitkoff-2031688736.html
Уиткофф выразил уверенность в возможности мира между Россией и Украиной
Уиткофф выразил уверенность в возможности мира между Россией и Украиной - РИА Новости, 27.07.2025
Уиткофф выразил уверенность в возможности мира между Россией и Украиной
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что уверен в возможности заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T05:15:00+03:00
2025-07-27T13:48:00+03:00
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украина
стив уиткофф
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ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что уверен в возможности заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. В интервью невестке президента США Ларе Трамп на Fox News, отвечая на вопрос о том, чем бы он хотел завершить свою дипломатическую карьеру, Уиткоф ответил: "Разрешением ситуации между Россией и Украиной и заключением мирного соглашения". "Потому что это должно произойти. Президент прав: эта война не должна была начаться. Думаю, мы сможем добиться ее завершения и, надеюсь, это станет важным моментом", — сказал Уиткофф. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.
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в мире, россия, сша, украина, стив уиткофф, дональд трамп
В мире, Россия, США, Украина, Стив Уиткофф, Дональд Трамп
Уиткофф выразил уверенность в возможности мира между Россией и Украиной

Уиткофф: мир между Россией и Украиной возможен

© AP Photo / Alex BrandonСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Стив Уиткофф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что уверен в возможности заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.
В интервью невестке президента США Ларе Трамп на Fox News, отвечая на вопрос о том, чем бы он хотел завершить свою дипломатическую карьеру, Уиткоф ответил: "Разрешением ситуации между Россией и Украиной и заключением мирного соглашения".
"Потому что это должно произойти. Президент прав: эта война не должна была начаться. Думаю, мы сможем добиться ее завершения и, надеюсь, это станет важным моментом", — сказал Уиткофф.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.
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В миреРоссияСШАУкраинаСтив УиткоффДональд Трамп
 
 
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