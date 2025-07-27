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В Полтавской области нанесли удары по аэродромам и скоплению техники ВСУ
В Полтавской области нанесли удары по аэродромам и скоплению техники ВСУ - РИА Новости, 27.07.2025
В Полтавской области нанесли удары по аэродромам и скоплению техники ВСУ
Удары нанесены по аэродромам и скоплению техники в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T23:53:00+03:00
2025-07-27T23:53:00+03:00
2025-07-27T23:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
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лубны
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сергей лебедев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Удары нанесены по аэродромам и скоплению техники в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Хорошо прилетело в Полтавскую область: Нежин, Лубны, Миргород. Аэродромы, скопления техники, красивый "прилет" в Лубны, говорят, что в казармы... В Сумской области неплохо очень прилетело, в том числе в Конотоп", - сообщил Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Лубны, Нежин, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Украина
В Полтавской области нанесли удары по аэродромам и скоплению техники ВСУ
Лебедев: в Полтавской области нанесли удары по аэродромам и технике ВСУ