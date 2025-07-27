https://ria.ru/20250727/udary-2031812794.html

В Полтавской области нанесли удары по аэродромам и скоплению техники ВСУ

В Полтавской области нанесли удары по аэродромам и скоплению техники ВСУ - РИА Новости, 27.07.2025

В Полтавской области нанесли удары по аэродромам и скоплению техники ВСУ

Удары нанесены по аэродромам и скоплению техники в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T23:53:00+03:00

2025-07-27T23:53:00+03:00

2025-07-27T23:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

полтавская область

лубны

нежин

сергей лебедев

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Удары нанесены по аэродромам и скоплению техники в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Хорошо прилетело в Полтавскую область: Нежин, Лубны, Миргород. Аэродромы, скопления техники, красивый "прилет" в Лубны, говорят, что в казармы... В Сумской области неплохо очень прилетело, в том числе в Конотоп", - сообщил Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

полтавская область

лубны

нежин

украина

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Наталья Макарова

полтавская область, лубны, нежин, сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина