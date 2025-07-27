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В Нижегородской области появится новое военное училище

В Нижегородской области появится новое военное училище - РИА Новости, 27.07.2025

В Нижегородской области появится новое военное училище

Правительство утвердило распоряжение о создании Нижегородского высшего военно-инженерного командного училища, оно будет выпускать высококвалифицированных... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T11:01:00+03:00

2025-07-27T11:01:00+03:00

2025-07-27T11:02:00+03:00

нижегородская область

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Правительство утвердило распоряжение о создании Нижегородского высшего военно-инженерного командного училища, оно будет выпускать высококвалифицированных военных инженеров, которые будут обучаться с учетом опыта проведения специальной военной операции, сообщила пресс-служба кабмина."В России будет сознано новое высшее военно-инженерное командное училище, которое расположится в Нижегородской области. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.Военное училище разместится на базе 210 Межвидового регионального учебного центра Минобороны."Работа нового учебного заведения позволит увеличить подготовку и выпуск высококвалифицированных военных инженеров, которые будут обучаться с учётом опыта проведения специальной военной операции", - отметили в кабмине.Все организационные мероприятия по созданию училища планируется завершить к 1 сентября 2025 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нижегородская область, россия, общество