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В Нижегородской области появится новое военное училище - РИА Новости, 27.07.2025
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11:01 27.07.2025 (обновлено: 11:02 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/uchilische-2031712292.html
В Нижегородской области появится новое военное училище
В Нижегородской области появится новое военное училище - РИА Новости, 27.07.2025
В Нижегородской области появится новое военное училище
Правительство утвердило распоряжение о создании Нижегородского высшего военно-инженерного командного училища, оно будет выпускать высококвалифицированных... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T11:01:00+03:00
2025-07-27T11:02:00+03:00
нижегородская область
россия
общество
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Правительство утвердило распоряжение о создании Нижегородского высшего военно-инженерного командного училища, оно будет выпускать высококвалифицированных военных инженеров, которые будут обучаться с учетом опыта проведения специальной военной операции, сообщила пресс-служба кабмина."В России будет сознано новое высшее военно-инженерное командное училище, которое расположится в Нижегородской области. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.Военное училище разместится на базе 210 Межвидового регионального учебного центра Минобороны."Работа нового учебного заведения позволит увеличить подготовку и выпуск высококвалифицированных военных инженеров, которые будут обучаться с учётом опыта проведения специальной военной операции", - отметили в кабмине.Все организационные мероприятия по созданию училища планируется завершить к 1 сентября 2025 года.
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нижегородская область, россия, общество
Нижегородская область, Россия, Общество
В Нижегородской области появится новое военное училище

Правительство утвердило создание нижегородского военно-инженерного училища

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Правительство утвердило распоряжение о создании Нижегородского высшего военно-инженерного командного училища, оно будет выпускать высококвалифицированных военных инженеров, которые будут обучаться с учетом опыта проведения специальной военной операции, сообщила пресс-служба кабмина.
«
России будет сознано новое высшее военно-инженерное командное училище, которое расположится в Нижегородской области. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.
Военное училище разместится на базе 210 Межвидового регионального учебного центра Минобороны.
"Работа нового учебного заведения позволит увеличить подготовку и выпуск высококвалифицированных военных инженеров, которые будут обучаться с учётом опыта проведения специальной военной операции", - отметили в кабмине.
Все организационные мероприятия по созданию училища планируется завершить к 1 сентября 2025 года.
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