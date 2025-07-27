Путин попросил доложить о результатах учений "Июльский шторм"
Путин попросил доложить о ходе проведения и результатах учений "Июльский шторм"
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге во время проверки оперативных учений ВМФ "Июльский шторм". 27 июля 2025
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге во время проверки оперативных учений ВМФ "Июльский шторм". 27 июля 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил доложить о ходе проведения и о результатах оперативных учений ВМФ РФ "Июльский шторм".
Путин в воскресенье обратился к участникам оперативных учений "Июльский шторм" по видеосвязи.
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“Прошу доложить о ходе проведения и о результатах учений”, - сказал Путин.
В эти дни проходят крупномасштабные оперативные учения "Июльский шторм" в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей. К ним привлекается более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.
В ходе учений планируется проверить готовность группировок сил (войск) флотов и флотилии к решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники.
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