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Путин попросил доложить о результатах учений "Июльский шторм" - РИА Новости, 27.07.2025
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12:59 27.07.2025 (обновлено: 17:02 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/ucheniya-2031727425.html
Путин попросил доложить о результатах учений "Июльский шторм"
Путин попросил доложить о результатах учений "Июльский шторм" - РИА Новости, 27.07.2025
Путин попросил доложить о результатах учений "Июльский шторм"
Президент России Владимир Путин попросил доложить о ходе проведения и о результатах оперативных учений ВМФ РФ "Июльский шторм". РИА Новости, 27.07.2025
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безопасность
владимир путин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил доложить о ходе проведения и о результатах оперативных учений ВМФ РФ "Июльский шторм".Путин в воскресенье обратился к участникам оперативных учений "Июльский шторм" по видеосвязи.“Прошу доложить о ходе проведения и о результатах учений”, - сказал Путин.В эти дни проходят крупномасштабные оперативные учения "Июльский шторм" в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей. К ним привлекается более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.В ходе учений планируется проверить готовность группировок сил (войск) флотов и флотилии к решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники.
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безопасность, владимир путин, россия
Безопасность, Владимир Путин, Россия
Путин попросил доложить о результатах учений "Июльский шторм"

Путин попросил доложить о ходе проведения и результатах учений "Июльский шторм"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге во время проверки оперативных учений ВМФ "Июльский шторм". 27 июля 2025
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге во время проверки оперативных учений ВМФ Июльский шторм. 27 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге во время проверки оперативных учений ВМФ "Июльский шторм". 27 июля 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил доложить о ходе проведения и о результатах оперативных учений ВМФ РФ "Июльский шторм".
Путин в воскресенье обратился к участникам оперативных учений "Июльский шторм" по видеосвязи.
«
“Прошу доложить о ходе проведения и о результатах учений”, - сказал Путин.
В эти дни проходят крупномасштабные оперативные учения "Июльский шторм" в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей. К ним привлекается более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.
В ходе учений планируется проверить готовность группировок сил (войск) флотов и флотилии к решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники.
День ВМФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
День ВМФ в 2025 году: история и традиции праздника
25 июля, 12:20
 
БезопасностьВладимир ПутинРоссия
 
 
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