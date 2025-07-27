https://ria.ru/20250727/turtsiya-2031810808.html

Власти Турции ожидают, что инфляция в 2026 году не превысит 20 процентов

Власти Турции ожидают, что инфляция в 2026 году не превысит 20 процентов - РИА Новости, 27.07.2025

Власти Турции ожидают, что инфляция в 2026 году не превысит 20 процентов

Власти Турции рассчитывают, что инфляция в 2026 году не превысит отметку в 20%, заявил министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T23:19:00+03:00

2025-07-27T23:19:00+03:00

2025-07-27T23:19:00+03:00

в мире

турция

мехмет шимшек

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СТАМБУЛ, 27 июл - РИА Новости. Власти Турции рассчитывают, что инфляция в 2026 году не превысит отметку в 20%, заявил министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек. "В целом мы в этом году снизим инфляцию до уровня ниже 30%. В следующем году мы с легкостью ее снизим до уровня ниже 20%, для 2026 года наш потолок - это 18%, а для текущего - 29%. Будем удерживать инфляцию в пределах прогноза", - заявил Шимшек телеканалу Kanal 7. По словам министра, власти ожидали, что продуктовая инфляция в июне будет ниже 30%, но из-за обрушившихся весной на ряд районов Турции заморозков и летней засухи она оказалась на уровне 30,2%. Говоря о высоких ценах на недвижимость в Турции, министр отметил, что власти планируют решать вопрос через увеличение предложения на рынке, а не воздействуя на цены. Шимшек добавил, что его ведомство активно использует искусственный интеллект для выявления тех, кто уклоняется от налогов. Центральный банк Турции в четверг снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 43%. Годовая инфляция в Турции начала стабильно снижаться в июне 2024 года: с локального пика в мае в 75,45% она каждый месяц опускалась, пока не достигла 35,41% в мае 2025 года. Инфляция в Турции в июне составила 1,37% и в годовом исчислении снизилась до 35,05%.

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в мире, турция, мехмет шимшек