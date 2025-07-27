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На западе Турции вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 27.07.2025
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https://ria.ru/20250727/turtsija-2031682615.html
На западе Турции вспыхнул лесной пожар
На западе Турции вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 27.07.2025
На западе Турции вспыхнул лесной пожар
Лесной пожар вспыхнул в окрестностях турецкого города-миллионника Бурса на западе страны, эвакуированы жители двух деревень, в самой Бурсе выпал пепел. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T02:24:00+03:00
2025-07-27T02:24:00+03:00
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СТАМБУЛ, 27 июл - РИА Новости. Лесной пожар вспыхнул в окрестностях турецкого города-миллионника Бурса на западе страны, эвакуированы жители двух деревень, в самой Бурсе выпал пепел. Пожар начался вечером в субботу в горах у районов Гюрсу и Кестель, огонь быстро разросся из-за сильного ветра. "Принято решение эвакуировать население деревни Карахыдыр… Для них подготовлено питание, рассчитанное на две тысячи человек", - сообщили власти Бурсы в пресс-релизе. Речь идет о жителях порядка 170 домов. В свою очередь министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу сообщил на брифинге, что пожар днем тушили 13 самолетов, но после заката они не могут выполнять свои функции. По его словам, огонь распространился на территорию порядка 110 гектаров. Он отметил, что эвакуированы жители двух деревень. По данным агентства Anadolu, из-за пожара перекрыта ключевая трасса Бурса-Анкара. В субботу власти Турции эвакуировали более 1,3 тысячи жителей ряда районов в провинциях Мерсин и Карабюк из-за масштабных лесных пожаров на фоне аномальной жары. По словам министра сельского и лесного хозяйства Ибрагима Юмаклы, в субботу пожарные смогли локализовать семь лесных пожаров в шести провинциях. Температура в ряде городов на востоке Турции приблизилась к 50 градусам, в Силопи на востоке страны был установлен новый рекорд за всю историю наблюдений - 50,5 градусов. По прогнозу Генерального управления метеорологии (MGM), до 2 августа в Турции будет держаться аномальная жара, превышающая на 7-12 градусов средние показатели сезона.
https://ria.ru/20250703/pozhar-2027012447.html
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в мире, турция, бурса (провинция), мерсин (провинция)
В мире, Турция, Бурса (провинция), Мерсин (провинция)
На западе Турции вспыхнул лесной пожар

В окрестностях турецкого города-миллионника Бурса вспыхнул лесной пожар

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Пожар. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 27 июл - РИА Новости. Лесной пожар вспыхнул в окрестностях турецкого города-миллионника Бурса на западе страны, эвакуированы жители двух деревень, в самой Бурсе выпал пепел.
Пожар начался вечером в субботу в горах у районов Гюрсу и Кестель, огонь быстро разросся из-за сильного ветра.
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"Принято решение эвакуировать население деревни Карахыдыр… Для них подготовлено питание, рассчитанное на две тысячи человек", - сообщили власти Бурсы в пресс-релизе. Речь идет о жителях порядка 170 домов.
В свою очередь министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу сообщил на брифинге, что пожар днем тушили 13 самолетов, но после заката они не могут выполнять свои функции. По его словам, огонь распространился на территорию порядка 110 гектаров. Он отметил, что эвакуированы жители двух деревень.
По данным агентства Anadolu, из-за пожара перекрыта ключевая трасса Бурса-Анкара.
В субботу власти Турции эвакуировали более 1,3 тысячи жителей ряда районов в провинциях Мерсин и Карабюк из-за масштабных лесных пожаров на фоне аномальной жары.
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По словам министра сельского и лесного хозяйства Ибрагима Юмаклы, в субботу пожарные смогли локализовать семь лесных пожаров в шести провинциях.
Температура в ряде городов на востоке Турции приблизилась к 50 градусам, в Силопи на востоке страны был установлен новый рекорд за всю историю наблюдений - 50,5 градусов. По прогнозу Генерального управления метеорологии (MGM), до 2 августа в Турции будет держаться аномальная жара, превышающая на 7-12 градусов средние показатели сезона.
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