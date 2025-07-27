Израиль ввел в ряде районов Газы ежедневную тактическую паузу
ЦАХАЛ: Израиль ввел в ряде районов сектора газа ежедневную тактическую паузу
© AP Photo / Jehad AlshrafiСектор Газа
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Сектор Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о введении в ряде районов сектора Газа ежедневной "тактической паузы в военных действиях" с 10.00 до 20.00 мск.
"В соответствии с директивами политического эшелона и в рамках продолжающихся усилий Армии обороны Израиля под руководством COGAT (координатором действий правительства Израиля на палестинских территориях, действующим при минобороны страны - ред.), по увеличению масштабов поступающей в сектор Газа гуманитарной помощи с 10.00 до 20.00 в гуманитарных целях будет введена локальная тактическая пауза в военных действиях, начиная с сегодня (воскресенье). Ежедневная пауза будет введена до дальнейшего уведомления в районах, где Армия обороны Израиля не ведёт операции: Аль-Маваси, Дейр-эль-Балах и городе Газа, будет введена ежедневная пауза до дальнейшего уведомления", - написала пресс-служба израильской армии в своём Telegram-канале.
Отмечается, что это решение было скоординировано с ООН и международными организациями.
Кроме того, согласно ЦАХАЛ, с 06.00 до 23.00 (совпадает с мск) будут постоянно действовать выделенные безопасные маршруты, обеспечивающие безопасное прохождение конвоев ООН и организаций по оказанию гуманитарной помощи, доставляющих и распределяющих продовольствие и медикаменты населению сектора Газа.
В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием - в 2025 году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ.
В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.