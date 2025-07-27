https://ria.ru/20250727/trevoga-2031804256.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.07.2025

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Киеве на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T22:24:00+03:00

2025-07-27T22:24:00+03:00

2025-07-27T22:24:00+03:00

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киеве на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее тревогу объявили в Черниговской, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, она продолжает звучать до сих пор. По данным ресурса, в 22.15 мск тревогу объявили в Киеве, Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины