В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Киеве в 22.15 по московскому времени
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киеве на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Ранее тревогу объявили в Черниговской, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, она продолжает звучать до сих пор.
По данным ресурса, в 22.15 мск тревогу объявили в Киеве,
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18