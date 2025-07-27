https://ria.ru/20250727/tramp-2031792300.html

Трамп объявил о торговой сделке с ЕС

Трамп объявил о торговой сделке с ЕС - РИА Новости, 27.07.2025

Трамп объявил о торговой сделке с ЕС

США и ЕС договорились о торговой сделке, заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ключевые тезисы: РИА Новости, 27.07.2025

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. США и ЕС договорились о торговой сделке, заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ключевые тезисы:"Эта огромная сделка с большим количеством стран".Торговые пошлины ТрампаПосле возвращения в Белый дом Трамп начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля: Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные тарифы. Через неделю весь этот процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими государствами.По данным американского Института управления поставками, такая торговая политика способствует снижению промышленной активности в США и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок. Бизнес оказался в режиме выживания, ведь компании вынуждены компенсировать рост издержек за свой счет. При этом рынки все чаще игнорируют жесткие заявления главы Белого дома, поскольку ранее он не раз смягчал введенные меры из-за резкой реакции инвесторов.Как передавал телеканал NBC со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник, американские министры финансов и торговли убеждали Трампа приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций. Местные чиновники продолжают высказывать опасения, что решение президента спровоцирует новый мировой кризис.

https://ria.ru/20250719/tramp-2029981756.html

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в мире, сша, евросоюз, дональд трамп, брюссель