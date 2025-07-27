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Трамп объявил о торговой сделке с ЕС - РИА Новости, 27.07.2025
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20:35 27.07.2025 (обновлено: 21:27 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/tramp-2031792300.html
Трамп объявил о торговой сделке с ЕС
Трамп объявил о торговой сделке с ЕС - РИА Новости, 27.07.2025
Трамп объявил о торговой сделке с ЕС
США и ЕС договорились о торговой сделке, заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ключевые тезисы: РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T20:35:00+03:00
2025-07-27T21:27:00+03:00
в мире
сша
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. США и ЕС договорились о торговой сделке, заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ключевые тезисы:&quot;Эта огромная сделка с большим количеством стран&quot;.Торговые пошлины ТрампаПосле возвращения в Белый дом Трамп начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля: Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные тарифы. Через неделю весь этот процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими государствами.По данным американского Института управления поставками, такая торговая политика способствует снижению промышленной активности в США и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок. Бизнес оказался в режиме выживания, ведь компании вынуждены компенсировать рост издержек за свой счет. При этом рынки все чаще игнорируют жесткие заявления главы Белого дома, поскольку ранее он не раз смягчал введенные меры из-за резкой реакции инвесторов.Как передавал телеканал NBC со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник, американские министры финансов и торговли убеждали Трампа приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций. Местные чиновники продолжают высказывать опасения, что решение президента спровоцирует новый мировой кризис.
https://ria.ru/20250719/tramp-2029981756.html
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в мире, сша, евросоюз, дональд трамп, брюссель
В мире, США, Евросоюз, Дональд Трамп, Брюссель
Трамп объявил о торговой сделке с ЕС

Трамп: США и ЕС договорились о торговой сделке

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. США и ЕС договорились о торговой сделке, заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ключевые тезисы:
  • Брюссель откроет свои рынки для торговли с Вашингтоном c нулевой ставкой по пошлинам.
  • Евросоюз согласился закупить у Штатов энергоресурсы на сумму 750 миллиардов долларов.
  • США и ЕС договорились о единой ставке по пошлинам в размере 15%.
«

"Эта огромная сделка с большим количеством стран".

Президент США Дональд Трамп общается с журналистами
Дональд Трамп
президент Соединенных Штатов
  • Европа закупит огромное количество американской военной техники.
  • ЕС согласился инвестировать в США 600 миллиардов долларов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Трамп запустил обратный отсчет для доллара
19 июля, 08:00

Торговые пошлины Трампа

После возвращения в Белый дом Трамп начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля: Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные тарифы. Через неделю весь этот процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими государствами.
По данным американского Института управления поставками, такая торговая политика способствует снижению промышленной активности в США и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок. Бизнес оказался в режиме выживания, ведь компании вынуждены компенсировать рост издержек за свой счет. При этом рынки все чаще игнорируют жесткие заявления главы Белого дома, поскольку ранее он не раз смягчал введенные меры из-за резкой реакции инвесторов.
Как передавал телеканал NBC со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник, американские министры финансов и торговли убеждали Трампа приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций. Местные чиновники продолжают высказывать опасения, что решение президента спровоцирует новый мировой кризис.
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
На Западе объяснили, с чем столкнулся ЕС после заявления Трампа о России
15 июля, 16:21
 
В миреСШАЕвросоюзДональд ТрампБрюссель
 
 
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