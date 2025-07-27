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Трамп готов вести переговоры даже после введения новых пошлин - РИА Новости, 27.07.2025
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16:57 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/tramp-2031766801.html
Трамп готов вести переговоры даже после введения новых пошлин
Трамп готов вести переговоры даже после введения новых пошлин - РИА Новости, 27.07.2025
Трамп готов вести переговоры даже после введения новых пошлин
Президент США Дональд Трамп готов вести торговые переговоры даже после введения новых пошлин 1 августа, заявил министр торговли Говард Латник. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T16:57:00+03:00
2025-07-27T16:57:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов вести торговые переговоры даже после введения новых пошлин 1 августа, заявил министр торговли Говард Латник. "Разумеется, что и после первого августа люди смогут обращаться к президенту Трампу - он всегда готов выслушать. И между настоящим моментом и этим сроком, я думаю, президент проведет множество разговоров. Другое дело - смогут ли они его удовлетворить, это уже другой вопрос. Но президент определенно готов к переговорам, особенно с крупнейшими экономиками", - сказал Латник в интервью Fox News. Американский лидер 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. Позднее Трамп продлил приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп готов вести переговоры даже после введения новых пошлин

Латник: Трамп готов вести торговые переговоры даже после введения новых пошлин

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов вести торговые переговоры даже после введения новых пошлин 1 августа, заявил министр торговли Говард Латник.
"Разумеется, что и после первого августа люди смогут обращаться к президенту Трампу - он всегда готов выслушать. И между настоящим моментом и этим сроком, я думаю, президент проведет множество разговоров. Другое дело - смогут ли они его удовлетворить, это уже другой вопрос. Но президент определенно готов к переговорам, особенно с крупнейшими экономиками", - сказал Латник в интервью Fox News.
Американский лидер 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. Позднее Трамп продлил приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
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