Трамп готов вести переговоры даже после введения новых пошлин
Латник: Трамп готов вести торговые переговоры даже после введения новых пошлин
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов вести торговые переговоры даже после введения новых пошлин 1 августа, заявил министр торговли Говард Латник.
"Разумеется, что и после первого августа люди смогут обращаться к президенту Трампу - он всегда готов выслушать. И между настоящим моментом и этим сроком, я думаю, президент проведет множество разговоров. Другое дело - смогут ли они его удовлетворить, это уже другой вопрос. Но президент определенно готов к переговорам, особенно с крупнейшими экономиками", - сказал Латник в интервью Fox News.
Американский лидер 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. Позднее Трамп продлил приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.