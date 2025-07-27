https://ria.ru/20250727/terakt-2031712603.html

Посольство России выразило соболезнования семьям погибших в Захедане

Посольство России выразило соболезнования семьям погибших в Захедане - РИА Новости, 27.07.2025

Посольство России выразило соболезнования семьям погибших в Захедане

Посольство России в Иране выразило соболезнования семьям погибших в результате теракта у судебного управления в городе Захедан на юго-востоке страны, говорится... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T11:05:00+03:00

2025-07-27T11:05:00+03:00

2025-07-27T11:05:00+03:00

в мире

иран

захедан

белуджистан

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg

ТЕГЕРАН, 27 июл – РИА Новости. Посольство России в Иране выразило соболезнования семьям погибших в результате теракта у судебного управления в городе Захедан на юго-востоке страны, говорится в заявлении диппредставительства. "Выражаем искренние соболезнования родственникам и близким погибших в результате теракта в Захедане 26 июля, а также желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном Telegram-канале российского посольства в Иране. Посольство РФ в исламской республике решительно осудило произошедшее, отметив, что "подобным циничным и жестоким атакам, жертвами которых становятся в том числе малолетние дети, нет места в современном мире". Днем ранее иранские СМИ сообщили, что судебное управление в городе Захедан юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан подверглось вооруженному нападению неизвестных лиц. По данным агентства Tasnim, нападавшие открыли стрельбу, войдя в здание судебного управления, а затем начали стрелять по прохожим. Всего, по информации местных новостных агентств, погибли 6 и пострадали 22 человека. Сообщается, что среди погибших были женщина и новорожденный ребенок. Один из сотрудников пожарной службы получил три огнестрельных ранения. Как утверждает Tasnim, ответственность за нападение взяла на себя группировка "Джейш аль-Адль". Другое иранское новостное агентство, Fars, сообщило о ликвидации трех человек, совершивших этот теракт. Суннитская группировка "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости") активизировалась в иранской провинции Систан и Белдужистан около полутора лет назад. Ее боевики систематически совершают рейды на сотрудников и здания государственных ведомств Ирана в провинции Систан и Белуджистан на границе Пакистана. Один из самых крупных инцидентов произошел в конце октября 2024 года. Иранские СМИ тогда сообщали о гибели десяти сотрудников полиции в перестрелке с террористами в районе города Тафтан в провинции Систан и Белуджистан. Ответственность за теракт взяла на себя "Джейш аль-Адль". С начала ноября 2024 года КСИР, иранская армия и силы правопорядка республики приступили к реализации операции под названием "Погибшие за безопасность". Ее целью является полное искоренение террористических элементов с территории юго-восточных провинций Ирана.

https://ria.ru/20250726/iran-2031666242.html

https://ria.ru/20250726/evrotrojka-2031551646.html

иран

захедан

белуджистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, захедан, белуджистан, россия