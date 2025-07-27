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Посольство России выразило соболезнования семьям погибших в Захедане - РИА Новости, 27.07.2025
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11:05 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/terakt-2031712603.html
Посольство России выразило соболезнования семьям погибших в Захедане
Посольство России выразило соболезнования семьям погибших в Захедане - РИА Новости, 27.07.2025
Посольство России выразило соболезнования семьям погибших в Захедане
Посольство России в Иране выразило соболезнования семьям погибших в результате теракта у судебного управления в городе Захедан на юго-востоке страны, говорится... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T11:05:00+03:00
2025-07-27T11:05:00+03:00
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иран
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ТЕГЕРАН, 27 июл – РИА Новости. Посольство России в Иране выразило соболезнования семьям погибших в результате теракта у судебного управления в городе Захедан на юго-востоке страны, говорится в заявлении диппредставительства. "Выражаем искренние соболезнования родственникам и близким погибших в результате теракта в Захедане 26 июля, а также желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном Telegram-канале российского посольства в Иране. Посольство РФ в исламской республике решительно осудило произошедшее, отметив, что "подобным циничным и жестоким атакам, жертвами которых становятся в том числе малолетние дети, нет места в современном мире". Днем ранее иранские СМИ сообщили, что судебное управление в городе Захедан юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан подверглось вооруженному нападению неизвестных лиц. По данным агентства Tasnim, нападавшие открыли стрельбу, войдя в здание судебного управления, а затем начали стрелять по прохожим. Всего, по информации местных новостных агентств, погибли 6 и пострадали 22 человека. Сообщается, что среди погибших были женщина и новорожденный ребенок. Один из сотрудников пожарной службы получил три огнестрельных ранения. Как утверждает Tasnim, ответственность за нападение взяла на себя группировка "Джейш аль-Адль". Другое иранское новостное агентство, Fars, сообщило о ликвидации трех человек, совершивших этот теракт. Суннитская группировка "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости") активизировалась в иранской провинции Систан и Белдужистан около полутора лет назад. Ее боевики систематически совершают рейды на сотрудников и здания государственных ведомств Ирана в провинции Систан и Белуджистан на границе Пакистана. Один из самых крупных инцидентов произошел в конце октября 2024 года. Иранские СМИ тогда сообщали о гибели десяти сотрудников полиции в перестрелке с террористами в районе города Тафтан в провинции Систан и Белуджистан. Ответственность за теракт взяла на себя "Джейш аль-Адль". С начала ноября 2024 года КСИР, иранская армия и силы правопорядка республики приступили к реализации операции под названием "Погибшие за безопасность". Ее целью является полное искоренение террористических элементов с территории юго-восточных провинций Ирана.
https://ria.ru/20250726/iran-2031666242.html
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в мире, иран, захедан, белуджистан, россия
В мире, Иран, Захедан, Белуджистан, Россия
Посольство России выразило соболезнования семьям погибших в Захедане

Посольство России в Иране выразило соболезнования семьям погибших в Захедане

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 27 июл – РИА Новости. Посольство России в Иране выразило соболезнования семьям погибших в результате теракта у судебного управления в городе Захедан на юго-востоке страны, говорится в заявлении диппредставительства.
"Выражаем искренние соболезнования родственникам и близким погибших в результате теракта в Захедане 26 июля, а также желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном Telegram-канале российского посольства в Иране.
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Посольство РФ в исламской республике решительно осудило произошедшее, отметив, что "подобным циничным и жестоким атакам, жертвами которых становятся в том числе малолетние дети, нет места в современном мире".
Днем ранее иранские СМИ сообщили, что судебное управление в городе Захедан юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан подверглось вооруженному нападению неизвестных лиц. По данным агентства Tasnim, нападавшие открыли стрельбу, войдя в здание судебного управления, а затем начали стрелять по прохожим. Всего, по информации местных новостных агентств, погибли 6 и пострадали 22 человека. Сообщается, что среди погибших были женщина и новорожденный ребенок. Один из сотрудников пожарной службы получил три огнестрельных ранения. Как утверждает Tasnim, ответственность за нападение взяла на себя группировка "Джейш аль-Адль". Другое иранское новостное агентство, Fars, сообщило о ликвидации трех человек, совершивших этот теракт.
Суннитская группировка "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости") активизировалась в иранской провинции Систан и Белдужистан около полутора лет назад. Ее боевики систематически совершают рейды на сотрудников и здания государственных ведомств Ирана в провинции Систан и Белуджистан на границе Пакистана.
Один из самых крупных инцидентов произошел в конце октября 2024 года. Иранские СМИ тогда сообщали о гибели десяти сотрудников полиции в перестрелке с террористами в районе города Тафтан в провинции Систан и Белуджистан. Ответственность за теракт взяла на себя "Джейш аль-Адль". С начала ноября 2024 года КСИР, иранская армия и силы правопорядка республики приступили к реализации операции под названием "Погибшие за безопасность". Ее целью является полное искоренение террористических элементов с территории юго-восточных провинций Ирана.
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