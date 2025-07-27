https://ria.ru/20250727/tailand-2031813130.html
Король Таиланда отменил празднование дня рождения
Король Таиланда отменил празднование дня рождения - РИА Новости, 28.07.2025
Король Таиланда отменил празднование дня рождения
Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Десятый) отменил торжества по случаю своего Дня рождения, запланированные на понедельник, 28 июля, кроме традиционного РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-27T23:59:00+03:00
2025-07-27T23:59:00+03:00
2025-07-28T00:00:00+03:00
в мире
таиланд
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маха ватчиралонгкон
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БАНГКОК, 27 июл - РИА Новости. Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Десятый) отменил торжества по случаю своего Дня рождения, запланированные на понедельник, 28 июля, кроме традиционного пушечного салюта из 63 орудий, и заменил их церемонией поклонения предыдущим монархам из династии Чакри. Соответствующий королевский указ опубликован в воскресенье вечером в Royal Government Gazette, специальном издании для публикации новых указов, законов и подзаконных актов. "Настоящим Его Величество король Маха Ватчиралонгкон, десятый монарх династии Чакри, отменяет запланированные в Плане церемоний и торжеств от 18 июля 2025 года на понедельник, 28 июля 2025 года, торжественные мероприятия в честь Дня рождения Его Королевского Величества и повелевает вместо этого провести мероприятия по измененному плану, приведенному в настоящем указе", - говорится в документе. Согласно указу, измененный план мероприятий содержит только три позиции: бюро королевского двора предписывается выделить в Большом королевском дворце в Бангкоке место для внесения публикой записей в книгу добрых пожеланий Его Величеству с 08.00 (04.00 мск) до 12.00 (08.00 мск) и организовать для членов королевской фамилии, государственных служащих и публики во дворце Пратхеп Бидор церемонию поклонения скульптурным изображениям и портретам предыдущих монархов королевства с 08.00 (04.00 мск) до 17.00 (13.00 мск). Сухопутным войскам, Военно-морским и военно-воздушным силам указом предписано произвести в 12.00 (08.00 мск) традиционный праздничный салют из 21 орудия от каждого вида вооруженных сил общим числом 63 орудия. В документе не указаны причины отмены большинства праздничных торжеств. В понедельник, 28 июля, королю Маха Ватчиралонгкону исполняется 73 года. С начала пограничных боестолкновений таиландских и камбоджийских войск 24 июля король Маха Ватчиралонгкон и королева Сутхида лично оказывают помощь и поддержку семьям гражданских лиц и военнослужащих, погибших и получивших ранения в результате артиллерийских обстрелов со стороны Камбоджи и боевых действий, а также направляют гуманитарную помощь гражданам Таиланда, эвакуированным из районов боестолкновений. На вечер воскресенья, согласно информационному сообщению командования Королевских вооруженных сил Таиланда, из пограничных зон эвакуировано в безопасные места более 139 тысяч человек. Монарх, значительную часть жизни прослуживший в ВВС Таиланда и имеющий воинское звание главного маршала авиации, а также по традиции получивший после восшествия на престол в 2016 году звания генерала сухопутных войск и адмирала ВМС Таиланда, и королева, в прошлом офицер и генерал сухопутных войск, также имеющая в настоящее время высшие звания ВВС и ВМС страны, в эти дни появляются на публике чаще всего в военной форме.
https://ria.ru/20250627/sekrety--2025804496.html
https://ria.ru/20250727/boi-2031691270.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таиланд, бангкок, камбоджа, маха ватчиралонгкон
В мире, Таиланд, Бангкок, Камбоджа, Маха Ватчиралонгкон
Король Таиланда отменил празднование дня рождения
Король Таиланда отменил торжества по случаю своего дня рождения
БАНГКОК, 27 июл - РИА Новости. Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Десятый) отменил торжества по случаю своего Дня рождения, запланированные на понедельник, 28 июля, кроме традиционного пушечного салюта из 63 орудий, и заменил их церемонией поклонения предыдущим монархам из династии Чакри.
Соответствующий королевский указ опубликован в воскресенье вечером в Royal Government Gazette, специальном издании для публикации новых указов, законов и подзаконных актов.
«
"Настоящим Его Величество король Маха Ватчиралонгкон, десятый монарх династии Чакри, отменяет запланированные в Плане церемоний и торжеств от 18 июля 2025 года на понедельник, 28 июля 2025 года, торжественные мероприятия в честь Дня рождения Его Королевского Величества и повелевает вместо этого провести мероприятия по измененному плану, приведенному в настоящем указе", - говорится в документе.
Согласно указу, измененный план мероприятий содержит только три позиции: бюро королевского двора предписывается выделить в Большом королевском дворце в Бангкоке место для внесения публикой записей в книгу добрых пожеланий Его Величеству с 08.00 (04.00 мск) до 12.00 (08.00 мск) и организовать для членов королевской фамилии, государственных служащих и публики во дворце Пратхеп Бидор церемонию поклонения скульптурным изображениям и портретам предыдущих монархов королевства с 08.00 (04.00 мск) до 17.00 (13.00 мск).
Сухопутным войскам, Военно-морским и военно-воздушным силам указом предписано произвести в 12.00 (08.00 мск) традиционный праздничный салют из 21 орудия от каждого вида вооруженных сил общим числом 63 орудия.
В документе не указаны причины отмены большинства праздничных торжеств.
В понедельник, 28 июля, королю Маха Ватчиралонгкону исполняется 73 года.
С начала пограничных боестолкновений таиландских и камбоджийских войск 24 июля король Маха Ватчиралонгкон и королева Сутхида лично оказывают помощь и поддержку семьям гражданских лиц и военнослужащих, погибших и получивших ранения в результате артиллерийских обстрелов со стороны Камбоджи и боевых действий, а также направляют гуманитарную помощь гражданам Таиланда, эвакуированным из районов боестолкновений. На вечер воскресенья, согласно информационному сообщению командования Королевских вооруженных сил Таиланда, из пограничных зон эвакуировано в безопасные места более 139 тысяч человек.
Монарх, значительную часть жизни прослуживший в ВВС Таиланда и имеющий воинское звание главного маршала авиации, а также по традиции получивший после восшествия на престол в 2016 году звания генерала сухопутных войск и адмирала ВМС Таиланда, и королева, в прошлом офицер и генерал сухопутных войск, также имеющая в настоящее время высшие звания ВВС и ВМС страны, в эти дни появляются на публике чаще всего в военной форме.