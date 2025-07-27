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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 27.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад, уничтожены более 60 боевиков, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T11:18:00+03:00
2025-07-27T11:18:00+03:00
2025-07-27T11:22:00+03:00
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад, уничтожены более 60 боевиков, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области и Антоновка Херсонской области", - говорится в сводке российского ведомства."Уничтожены свыше 60 военнослужащих, семь автомобилей, два артиллерийских орудия и пять станций радиоэлектронной борьбы. Поражены два склада боеприпасов и склад материальных средств", - добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, запорожская область
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 60 военных в зоне действий войск "Днепр"