https://ria.ru/20250727/svo-2031714093.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 27.07.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"

Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад, уничтожены более 60 боевиков, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T11:18:00+03:00

2025-07-27T11:18:00+03:00

2025-07-27T11:22:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад, уничтожены более 60 боевиков, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области и Антоновка Херсонской области", - говорится в сводке российского ведомства."Уничтожены свыше 60 военнослужащих, семь автомобилей, два артиллерийских орудия и пять станций радиоэлектронной борьбы. Поражены два склада боеприпасов и склад материальных средств", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250726/spetsoperatsiya-2031629748.html

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россия, вооруженные силы украины, запорожская область