https://ria.ru/20250727/svo-2031713516.html
Подразделения "Юг" заняли более выгодные позиции в зоне СВО
Подразделения "Юг" заняли более выгодные позиции в зоне СВО - РИА Новости, 27.07.2025
Подразделения "Юг" заняли более выгодные позиции в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 130 военнослужащих ВСУ и шесть артиллерийских орудий за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T11:15:00+03:00
2025-07-27T11:15:00+03:00
2025-07-27T11:24:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030830434_0:315:3072:2043_1920x0_80_0_0_57b22cfae9543a2a9561413b04533adf.jpg
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 130 военнослужащих ВСУ и шесть артиллерийских орудий за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 130-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и шесть артиллерийских орудий, в том числе одно западного производства. Уничтожены два склада боеприпасов и три склада материальных средств", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Закотное, Клебан-Бык, Константиновка, Кривая Лука и Северск Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20250726/spetsoperatsiya-2031629748.html
россия
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030830434_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5f5a97f2618ca3e3a4d744cb1cf1e891.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Юг" заняли более выгодные позиции в зоне СВО
МО РФ: ВСУ потеряли до 130 военнослужащих в зоне действия группировки "Юг"