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Подразделения "Юг" заняли более выгодные позиции в зоне СВО

Подразделения "Юг" заняли более выгодные позиции в зоне СВО - РИА Новости, 27.07.2025

Подразделения "Юг" заняли более выгодные позиции в зоне СВО

Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 130 военнослужащих ВСУ и шесть артиллерийских орудий за сутки, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 27.07.2025

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 130 военнослужащих ВСУ и шесть артиллерийских орудий за сутки, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 130-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и шесть артиллерийских орудий, в том числе одно западного производства. Уничтожены два склада боеприпасов и три склада материальных средств", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Закотное, Клебан-Бык, Константиновка, Кривая Лука и Северск Донецкой Народной Республики.

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф)