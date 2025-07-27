https://ria.ru/20250727/svo-2031703337.html

России нужно зафиксировать выполнение задач СВО, заявил Песков

России нужно зафиксировать выполнение задач СВО, заявил Песков - РИА Новости, 27.07.2025

России нужно зафиксировать выполнение задач СВО, заявил Песков

России нужно зафиксировать выполнение задач по украинскому направлению, которые стояли перед СВО, прежде чем определять принципы будущего взаимодействия Москвы... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T09:41:00+03:00

2025-07-27T09:41:00+03:00

2025-07-27T09:58:00+03:00

россия

дмитрий песков

москва

киев

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. России нужно зафиксировать выполнение задач по украинскому направлению, которые стояли перед СВО, прежде чем определять принципы будущего взаимодействия Москвы с Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, на каких принципах будет выстраиваться будущее взаимодействие Москвы с Киевом, отметил, что в настоящий момент этот вопрос "слишком теоретический"."Сначала нужно урегулировать проблему, и нам нужно зафиксировать собственно выполнение тех задач, которые стояли перед СВО", - отметил Песков.

https://ria.ru/20250725/stambul-2031284850.html

россия

москва

киев

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россия, дмитрий песков, москва, киев