https://ria.ru/20250727/svo-2031703337.html
России нужно зафиксировать выполнение задач СВО, заявил Песков
России нужно зафиксировать выполнение задач СВО, заявил Песков - РИА Новости, 27.07.2025
России нужно зафиксировать выполнение задач СВО, заявил Песков
России нужно зафиксировать выполнение задач по украинскому направлению, которые стояли перед СВО, прежде чем определять принципы будущего взаимодействия Москвы... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T09:41:00+03:00
2025-07-27T09:41:00+03:00
2025-07-27T09:58:00+03:00
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. России нужно зафиксировать выполнение задач по украинскому направлению, которые стояли перед СВО, прежде чем определять принципы будущего взаимодействия Москвы с Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, на каких принципах будет выстраиваться будущее взаимодействие Москвы с Киевом, отметил, что в настоящий момент этот вопрос "слишком теоретический"."Сначала нужно урегулировать проблему, и нам нужно зафиксировать собственно выполнение тех задач, которые стояли перед СВО", - отметил Песков.
https://ria.ru/20250725/stambul-2031284850.html
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россия, дмитрий песков, москва, киев
Россия, Дмитрий Песков, Москва, Киев
России нужно зафиксировать выполнение задач СВО, заявил Песков
Песков: РФ нужно зафиксировать выполнение тех задач, которые стояли перед СВО