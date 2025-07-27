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В Индонезии прошла международная акция в поддержку героев СВО - РИА Новости, 27.07.2025
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07:54 27.07.2025 (обновлено: 12:29 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/svo-2031693627.html
В Индонезии прошла международная акция в поддержку героев СВО
В Индонезии прошла международная акция в поддержку героев СВО - РИА Новости, 27.07.2025
В Индонезии прошла международная акция в поддержку героев СВО
ДЖАКАРТА, 27 июл — РИА Новости. В индонезийской столице Джакарте прошла международная акция в честь героев борьбы за независимость Индонезии, Великой... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T07:54:00+03:00
2025-07-27T12:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
индонезия
ростислав журавлев
ольга качура
владимир путин
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ДЖАКАРТА, 27 июл — РИА Новости. В индонезийской столице Джакарте прошла международная акция в честь героев борьбы за независимость Индонезии, Великой Отечественной войны и Специальной военной операции, участники мероприятия из Индонезии, России и дружественных стран запустили 100 бумажных фонариков в память о погибших героях, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие организовал и провел Русский дом в Индонезии. Вечер был приурочен к месяцу Курской битвы — легендарного сражения, ставшего символом несгибаемой воли советского народа.Участники мероприятия написали на бумажных фонариках имена погибших героев. Затем в каждом фонарике была зажжена свеча, и все 100 небольших мемориалов были помещены на воду.На мероприятии почтили память Героя России Ольги Качуры (позывной "Корса"), Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, а также военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева и многих других.На мероприятии присутствовали представители индонезийских министерств, дипмиссий дружественных стран и столичной администрации. Пришли и лидеры мнений, чтобы рассказать своей многотысячной аудитории о том, как Россия и Индонезия вместе чтят героев прошлого и настоящего."Это символ нашей общей памяти, нашего общего стремления к миру, который держится на подвиге героев", — отметили в беседе с РИА Новости представители индонезийской молодежной организации Zeekend.Глава Русского дома в Джакарте Никита Шиликов отметил в своем вступительном слове, что мероприятие также вдохновлено инициативой всероссийской акции "Свет сердец страны", приуроченной к Году защитника Отечества и направленной на моральную поддержку участников СВО. Проведение этой акции поддержал 28 июня Президент РФ Владимир Путин.Ростислав Журавлев – военный корреспондент РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году он был удостоен премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года - через четыре дня после своего дня рождения - Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил его орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.Гвардии старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов, командир роты 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ-десантных войск геройски погиб 24 февраля 2022 года. Боевая машина, в которой следовал Гаджимагомедов, была подбита, он мгновенно покинул горящую машину, открыв огонь по нападавшим, что отвлекло их внимание и обеспечило возможность руководимым им военнослужащим рассредоточиться и занять круговую оборону. Во время ожесточенного боя он находился на самом опасном участке, уверенно управляя огнем подразделения. Получив тяжелые ранения, продолжал вести огонь по превосходящим силам противника до последнего патрона, но попал в окружение. Не желая сдаваться противнику, подорвал себя и окруживших его украинских боевиков последней гранатой.Третьего марта 2022 года указом президента России Владимира Путина Гаджимагомедову присвоено звание Героя России. Его именем названа площадь в Ворошиловском районе Донецка. Полковник Народной милиции ДНР Ольга Качура воевала с 2014 года. Тогда же после дерзкой вылазки в тыл противника получила прозвище "Корса". Она стала командиром реактивного артиллерийского дивизиона, в ее подчинении было 140 артиллеристов.На "Корсу" было совершено несколько покушений. Четвертое из них произошло 3 августа 2022 года: колонну машин, в которой ехала Ольга, обстреляли, от полученных ранений она скончалась по пути в больницу. Указом президента РФ Качуре посмертно присвоено звание Героя России: "За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга".
https://ria.ru/20250507/tankisty-2015570086.html
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в мире, россия, запорожская область, индонезия, ростислав журавлев, ольга качура, владимир путин, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Индонезия, Ростислав Журавлев, Ольга Качура, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
В Индонезии прошла международная акция в поддержку героев СВО

В Джакарте прошла международная акция в поддержку героев СВО

© РИА НовостиАкция в честь героев борьбы за независимость Индонезии, Великой Отечественной войны и Специальной военной операции в Джакарте. 27 июля 2025
Акция в честь героев борьбы за независимость Индонезии, Великой Отечественной войны и Специальной военной операции в Джакарте. 27 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости
Акция в честь героев борьбы за независимость Индонезии, Великой Отечественной войны и Специальной военной операции в Джакарте. 27 июля 2025
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ДЖАКАРТА, 27 июл — РИА Новости. В индонезийской столице Джакарте прошла международная акция в честь героев борьбы за независимость Индонезии, Великой Отечественной войны и Специальной военной операции, участники мероприятия из Индонезии, России и дружественных стран запустили 100 бумажных фонариков в память о погибших героях, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие организовал и провел Русский дом в Индонезии. Вечер был приурочен к месяцу Курской битвы — легендарного сражения, ставшего символом несгибаемой воли советского народа.
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Участники мероприятия написали на бумажных фонариках имена погибших героев. Затем в каждом фонарике была зажжена свеча, и все 100 небольших мемориалов были помещены на воду.
На мероприятии почтили память Героя России Ольги Качуры (позывной "Корса"), Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, а также военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева и многих других.
На мероприятии присутствовали представители индонезийских министерств, дипмиссий дружественных стран и столичной администрации. Пришли и лидеры мнений, чтобы рассказать своей многотысячной аудитории о том, как Россия и Индонезия вместе чтят героев прошлого и настоящего.
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"Это символ нашей общей памяти, нашего общего стремления к миру, который держится на подвиге героев", — отметили в беседе с РИА Новости представители индонезийской молодежной организации Zeekend.
Глава Русского дома в Джакарте Никита Шиликов отметил в своем вступительном слове, что мероприятие также вдохновлено инициативой всероссийской акции "Свет сердец страны", приуроченной к Году защитника Отечества и направленной на моральную поддержку участников СВО. Проведение этой акции поддержал 28 июня Президент РФ Владимир Путин.
Ростислав Журавлев – военный корреспондент РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.
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Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году он был удостоен премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года - через четыре дня после своего дня рождения - Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил его орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
Гвардии старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов, командир роты 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ-десантных войск геройски погиб 24 февраля 2022 года. Боевая машина, в которой следовал Гаджимагомедов, была подбита, он мгновенно покинул горящую машину, открыв огонь по нападавшим, что отвлекло их внимание и обеспечило возможность руководимым им военнослужащим рассредоточиться и занять круговую оборону. Во время ожесточенного боя он находился на самом опасном участке, уверенно управляя огнем подразделения. Получив тяжелые ранения, продолжал вести огонь по превосходящим силам противника до последнего патрона, но попал в окружение. Не желая сдаваться противнику, подорвал себя и окруживших его украинских боевиков последней гранатой.
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Полковник Народной милиции ДНР Ольга Качура воевала с 2014 года. Тогда же после дерзкой вылазки в тыл противника получила прозвище "Корса". Она стала командиром реактивного артиллерийского дивизиона, в ее подчинении было 140 артиллеристов.
На "Корсу" было совершено несколько покушений. Четвертое из них произошло 3 августа 2022 года: колонну машин, в которой ехала Ольга, обстреляли, от полученных ранений она скончалась по пути в больницу. Указом президента РФ Качуре посмертно присвоено звание Героя России: "За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьИндонезияРостислав ЖуравлевОльга КачураВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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