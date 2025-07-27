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СМИ: боец ВС РФ уже два года ищет спасенную во время боев девочку - РИА Новости, 27.07.2025
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03:24 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/svo-2031685164.html
СМИ: боец ВС РФ уже два года ищет спасенную во время боев девочку
СМИ: боец ВС РФ уже два года ищет спасенную во время боев девочку - РИА Новости, 27.07.2025
СМИ: боец ВС РФ уже два года ищет спасенную во время боев девочку
Российский боец с позывным Одноглазый уже два года ищет девочку Миланью Бородай, которую он спас в Артемовске во время ожесточенных боев с ВСУ, об этом... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T03:24:00+03:00
2025-07-27T03:24:00+03:00
артемовск (донецкая область)
приморский край
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российский боец с позывным Одноглазый уже два года ищет девочку Миланью Бородай, которую он спас в Артемовске во время ожесточенных боев с ВСУ, об этом военнослужащий рассказал изданию Life.ru."Прошло уже два года. Я все время думаю о ней, жива ли. Я обратился к команде Народного фронта в Приморском крае с просьбой помочь найти ее. Я поеду к ней, очень хочу узнать, что она жива и выросла", — рассказал солдат.По словам Одноглазого, он прикрыл Миланью во время очередной бомбардировки города со стороны украинских боевиков, а затем под пулями начал выводить в тыл. Девочка оказалась смышленая, строго выполняла команды, не боялась и крепко держалась за его бронежилет, рассказал российский военный."Российского бойца поразило, что малышка уже не реагировала на смерть и трупы", — говорится в материале.Как уточняет издание, девочку удалось найти, представители "Народного фронта" уже связались с ее мамой."Сейчас боец ВС РФ с нетерпением ждёт встречи. Малышке уже рассказали, что её спаситель тоже помнит о ней и очень скучает", — резюмирует Life.ru.Окончательное освобождение города Артемовск произошло 20 мая 2023 года. Эта операция стала самой длительной и продолжалась 224 дня.
https://ria.ru/20250627/spetsoperatsiya-2025701530.html
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артемовск (донецкая область)
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артемовск (донецкая область), приморский край, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Артемовск (Донецкая область), Приморский край, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
СМИ: боец ВС РФ уже два года ищет спасенную во время боев девочку

Life.ru: боец ВС РФ два года разыскивает девочку, которую он спас в Артемовске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазрушения в центре Артемовска
Разрушения в центре Артемовска - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Разрушения в центре Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российский боец с позывным Одноглазый уже два года ищет девочку Миланью Бородай, которую он спас в Артемовске во время ожесточенных боев с ВСУ, об этом военнослужащий рассказал изданию Life.ru.
"Прошло уже два года. Я все время думаю о ней, жива ли. Я обратился к команде Народного фронта в Приморском крае с просьбой помочь найти ее. Я поеду к ней, очень хочу узнать, что она жива и выросла", — рассказал солдат.
По словам Одноглазого, он прикрыл Миланью во время очередной бомбардировки города со стороны украинских боевиков, а затем под пулями начал выводить в тыл. Девочка оказалась смышленая, строго выполняла команды, не боялась и крепко держалась за его бронежилет, рассказал российский военный.
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"Российского бойца поразило, что малышка уже не реагировала на смерть и трупы", — говорится в материале.
Как уточняет издание, девочку удалось найти, представители "Народного фронта" уже связались с ее мамой.
"Сейчас боец ВС РФ с нетерпением ждёт встречи. Малышке уже рассказали, что её спаситель тоже помнит о ней и очень скучает", — резюмирует Life.ru.
Окончательное освобождение города Артемовск произошло 20 мая 2023 года. Эта операция стала самой длительной и продолжалась 224 дня.
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