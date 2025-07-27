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В Сумах зафиксировали перебои с электроэнергией
В Сумах зафиксировали перебои с электроэнергией - РИА Новости, 27.07.2025
В Сумах зафиксировали перебои с электроэнергией
Перебои с электроэнергией наблюдаются в некоторых районах города Сумы на северо-востоке Украины после взрывов, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T14:41:00+03:00
2025-07-27T14:41:00+03:00
2025-07-27T14:41:00+03:00
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Перебои с электроэнергией наблюдаются в некоторых районах города Сумы на северо-востоке Украины после взрывов, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги. "В некоторых районах Сум перебои с подачей электроэнергии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сумы, украина
Специальная военная операция на Украине, Сумы, Украина
В Сумах зафиксировали перебои с электроэнергией
В Сумах произошли перебои с электроэнергией после взрывов