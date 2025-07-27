https://ria.ru/20250727/sumy-2031742417.html

В Сумах зафиксировали перебои с электроэнергией

В Сумах зафиксировали перебои с электроэнергией - РИА Новости, 27.07.2025

В Сумах зафиксировали перебои с электроэнергией

Перебои с электроэнергией наблюдаются в некоторых районах города Сумы на северо-востоке Украины после взрывов, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T14:41:00+03:00

2025-07-27T14:41:00+03:00

2025-07-27T14:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумы

украина

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Перебои с электроэнергией наблюдаются в некоторых районах города Сумы на северо-востоке Украины после взрывов, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги. "В некоторых районах Сум перебои с подачей электроэнергии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумы

украина

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Варвара Скокшина

сумы, украина