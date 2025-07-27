https://ria.ru/20250727/sud-2031683181.html

Названа причина, почему Ивлеву-Йорк* не исключили из списка иноагентов

Названа причина, почему Ивлеву-Йорк* не исключили из списка иноагентов - РИА Новости, 27.07.2025

Названа причина, почему Ивлеву-Йорк* не исключили из списка иноагентов

Суд отказался исключать журналистку Викторию Ивлеву-Йорк* из реестра иноагентов, в том числе, из-за сотрудничества с интернет-проектом лица, причастного к... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T02:36:00+03:00

2025-07-27T02:36:00+03:00

2025-07-27T07:12:00+03:00

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Суд отказался исключать журналистку Викторию Ивлеву-Йорк* из реестра иноагентов, в том числе, из-за сотрудничества с интернет-проектом лица, причастного к экстремизму и терроризму, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Начиная с 2022 года Ивлева-Йорк* В.М. размещает материалы в интернет-источнике, не зарегистрированном в качестве СМИ, являющегося проектом лица, включенного в реестр иностранных агентов… а также в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" - говорится в материалах. Минюст РФ внес Ивлеву-Йорк* в реестр иностранных агентов 20 декабря прошлого года. По данным ведомства, она призывала оказывать финансовую поддержку вооруженным силам Украины, выступала против СВО. Ивлева-Йорк* обратилась в Замоскворецкий суд Москвы с иском к Минюсту с требованием снять с неё данный статус, но его отклонили. Жалобу на это решение позднее рассмотрит Мосгорсуд.* признана иноагентом

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в мире, россия, москва, вооруженные силы украины, московский городской суд