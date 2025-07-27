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Названа причина, почему Ивлеву-Йорк* не исключили из списка иноагентов - РИА Новости, 27.07.2025
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02:36 27.07.2025 (обновлено: 07:12 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/sud-2031683181.html
Названа причина, почему Ивлеву-Йорк* не исключили из списка иноагентов
Названа причина, почему Ивлеву-Йорк* не исключили из списка иноагентов - РИА Новости, 27.07.2025
Названа причина, почему Ивлеву-Йорк* не исключили из списка иноагентов
Суд отказался исключать журналистку Викторию Ивлеву-Йорк* из реестра иноагентов, в том числе, из-за сотрудничества с интернет-проектом лица, причастного к... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T02:36:00+03:00
2025-07-27T07:12:00+03:00
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россия
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Суд отказался исключать журналистку Викторию Ивлеву-Йорк* из реестра иноагентов, в том числе, из-за сотрудничества с интернет-проектом лица, причастного к экстремизму и терроризму, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Начиная с 2022 года Ивлева-Йорк* В.М. размещает материалы в интернет-источнике, не зарегистрированном в качестве СМИ, являющегося проектом лица, включенного в реестр иностранных агентов… а также в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" - говорится в материалах. Минюст РФ внес Ивлеву-Йорк* в реестр иностранных агентов 20 декабря прошлого года. По данным ведомства, она призывала оказывать финансовую поддержку вооруженным силам Украины, выступала против СВО. Ивлева-Йорк* обратилась в Замоскворецкий суд Москвы с иском к Минюсту с требованием снять с неё данный статус, но его отклонили. Жалобу на это решение позднее рассмотрит Мосгорсуд.* признана иноагентом
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в мире, россия, москва, вооруженные силы украины, московский городской суд
В мире, Россия, Москва, Вооруженные силы Украины, Московский городской суд
Названа причина, почему Ивлеву-Йорк* не исключили из списка иноагентов

Иноагент Ивлева-Йорк сотрудничала с лицом из реестра экстремистов и террористов

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкЖурналист, фотограф Виктория Ивлева-Йорк*
Журналист, фотограф Виктория Ивлева-Йорк* - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Журналист, фотограф Виктория Ивлева-Йорк*. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Суд отказался исключать журналистку Викторию Ивлеву-Йорк* из реестра иноагентов, в том числе, из-за сотрудничества с интернет-проектом лица, причастного к экстремизму и терроризму, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Начиная с 2022 года Ивлева-Йорк* В.М. размещает материалы в интернет-источнике, не зарегистрированном в качестве СМИ, являющегося проектом лица, включенного в реестр иностранных агентов… а также в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" - говорится в материалах.
Минюст РФ внес Ивлеву-Йорк* в реестр иностранных агентов 20 декабря прошлого года. По данным ведомства, она призывала оказывать финансовую поддержку вооруженным силам Украины, выступала против СВО.
Ивлева-Йорк* обратилась в Замоскворецкий суд Москвы с иском к Минюсту с требованием снять с неё данный статус, но его отклонили. Жалобу на это решение позднее рассмотрит Мосгорсуд.
* признана иноагентом
Журналистка Виктория Ивлева-Йорк* - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Журналистка Ивлева-Йорк* обжаловала отказ в снятии статуса иноагента
3 июня, 15:02
 
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