https://ria.ru/20250727/stambul-2031688865.html

"Риск развала": в США сделали заявление после переговоров России и Украины

"Риск развала": в США сделали заявление после переговоров России и Украины - РИА Новости, 27.07.2025

"Риск развала": в США сделали заявление после переговоров России и Украины

По итогам переговоров с Россией у Украины не останется других вариантов, кроме как подписать мирное соглашение с Москвой и пойти на все ее условия из-за... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T05:24:00+03:00

2025-07-27T05:24:00+03:00

2025-07-27T14:42:00+03:00

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. По итогам переговоров с Россией у Украины не останется других вариантов, кроме как подписать мирное соглашение с Москвой и пойти на все ее условия из-за военного поражения ВСУ, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."Вам (украинцам. — Прим. ред.) просто предоставят условия капитуляции после того, как русские победят вашу армию. Сейчас это более вероятный сценарий. Дипломатическое окно еще открыто, но скоро закроется", — предупредил он.По словам эксперта, украинские власти высокомерно не замечают реального положения дел на фронте, что может привести к серьезным проблемам для киевского режима в будущем."Поэтому когда я говорю, что существует риск развала украинской армии, я именно это и имею в виду", — пояснил Дэвис.Эксперт также отметил, что именно неспособность украинских властей отказаться от своих требований и начать конструктивный разговор с Россией в конце концов приведет Киев к поражению.Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел в среду во дворце Чираган в Стамбуле и продлился около часа. Глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров объявил, что для саммита двух сторон нужно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать.Глава украинской делегации в Стамбуле Рустем Умеров ранее сообщил, что Украина предложила провести встречу Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина до конца августа, при этом в Москве не говорят о сроках, настаивая сначала на тщательной подготовке содержания такой встречи.

https://ria.ru/20250727/uitkoff-2031688736.html

https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031292091.html

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