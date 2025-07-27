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ЕС напомнил Зеленскому о необходимости быть послушным, заявил сенатор

ЕС напомнил Зеленскому о необходимости быть послушным, заявил сенатор - РИА Новости, 27.07.2025

ЕС напомнил Зеленскому о необходимости быть послушным, заявил сенатор

Сначала США, а затем и Евросоюз напомнили Владимиру Зеленскому о необходимости быть послушным, сократив финансовую помощь Киеву, заявил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T20:34:00+03:00

2025-07-27T20:34:00+03:00

2025-07-27T20:34:00+03:00

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Сначала США, а затем и Евросоюз напомнили Владимиру Зеленскому о необходимости быть послушным, сократив финансовую помощь Киеву, заявил сенатор Алексей Пушков. "Сокращение Евросоюзом очередного транша помощи Украине на 1,7 миллиарда долларов - это сигнал Зеленскому и правящему клану, что Киев должен следовать инструкциям ЕС и выполнять его указания, а не заниматься самодеятельностью", - написал политик в своем Telegram-канале. По словам Пушкова, решение Зеленского подчинить генпрокурору, то есть фактически себе, антикоррупционные структуры было воспринято в Брюсселе как несанкционированная акция, и сразу же последовало финансовое возмездие. "Киев должен, прежде всего, быть послушным. Это сначала Зеленскому объяснил (президент США Дональд) Трамп, а теперь и ЕС", - заключил он.

https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031789760.html

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в мире, сша, киев, украина, владимир зеленский, алексей пушков, евросоюз