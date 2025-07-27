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ЕС напомнил Зеленскому о необходимости быть послушным, заявил сенатор - РИА Новости, 27.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:34 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/ssha-2031791960.html
ЕС напомнил Зеленскому о необходимости быть послушным, заявил сенатор
ЕС напомнил Зеленскому о необходимости быть послушным, заявил сенатор - РИА Новости, 27.07.2025
ЕС напомнил Зеленскому о необходимости быть послушным, заявил сенатор
Сначала США, а затем и Евросоюз напомнили Владимиру Зеленскому о необходимости быть послушным, сократив финансовую помощь Киеву, заявил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T20:34:00+03:00
2025-07-27T20:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
киев
украина
владимир зеленский
алексей пушков
евросоюз
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Сначала США, а затем и Евросоюз напомнили Владимиру Зеленскому о необходимости быть послушным, сократив финансовую помощь Киеву, заявил сенатор Алексей Пушков. "Сокращение Евросоюзом очередного транша помощи Украине на 1,7 миллиарда долларов - это сигнал Зеленскому и правящему клану, что Киев должен следовать инструкциям ЕС и выполнять его указания, а не заниматься самодеятельностью", - написал политик в своем Telegram-канале. По словам Пушкова, решение Зеленского подчинить генпрокурору, то есть фактически себе, антикоррупционные структуры было воспринято в Брюсселе как несанкционированная акция, и сразу же последовало финансовое возмездие. "Киев должен, прежде всего, быть послушным. Это сначала Зеленскому объяснил (президент США Дональд) Трамп, а теперь и ЕС", - заключил он.
https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031789760.html
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в мире, сша, киев, украина, владимир зеленский, алексей пушков, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Алексей Пушков, Евросоюз
ЕС напомнил Зеленскому о необходимости быть послушным, заявил сенатор

Сенатор Пушков: США и ЕС напомнили Зеленскому о необходимости быть послушным

© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Сначала США, а затем и Евросоюз напомнили Владимиру Зеленскому о необходимости быть послушным, сократив финансовую помощь Киеву, заявил сенатор Алексей Пушков.
"Сокращение Евросоюзом очередного транша помощи Украине на 1,7 миллиарда долларов - это сигнал Зеленскому и правящему клану, что Киев должен следовать инструкциям ЕС и выполнять его указания, а не заниматься самодеятельностью", - написал политик в своем Telegram-канале.
По словам Пушкова, решение Зеленского подчинить генпрокурору, то есть фактически себе, антикоррупционные структуры было воспринято в Брюсселе как несанкционированная акция, и сразу же последовало финансовое возмездие.
"Киев должен, прежде всего, быть послушным. Это сначала Зеленскому объяснил (президент США Дональд) Трамп, а теперь и ЕС", - заключил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКиевУкраинаВладимир ЗеленскийАлексей ПушковЕвросоюз
 
 
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