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Польша не сможет обслуживать двигатели купленных в США танков - РИА Новости, 27.07.2025
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19:06 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/ssha-2031783736.html
Польша не сможет обслуживать двигатели купленных в США танков
Польша не сможет обслуживать двигатели купленных в США танков - РИА Новости, 27.07.2025
Польша не сможет обслуживать двигатели купленных в США танков
Польша не может обслуживать двигатели купленных в США танков Abrams, сообщил директор Военного авиационного завода №1 Яцек Гощиньский. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T19:06:00+03:00
2025-07-27T19:06:00+03:00
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ВАРШАВА, 27 июл - РИА Новости. Польша не может обслуживать двигатели купленных в США танков Abrams, сообщил директор Военного авиационного завода №1 Яцек Гощиньский. "В танках Abrams в качестве силового агрегата использовались турбовальные авиационные двигатели AGT1500C, требующие специализированного промышленного обслуживания (так называемый Depot Level) на уровне сертифицированных авиационных заводов. К сожалению, при принятии решения о покупке этих танков эти требования не учитывались", - сказал Гощиньский в интервью изданию Gazetaprawna. Он добавил, что польские власти "об обслуживании двигателей задумывались позже, когда их уже купили". По его данным, на данный момент Польша уже закупила в США 366 танков Abrams M1A1 и M1A2SEPv.3, а также большое количество машин технического обеспечения, оснащенных теми же двигателями. "На основании переговоров и договоренностей с производителем двигателя, то есть компанией Honeywell, мы готовимся к запуску авторизованного сервисного центра этих двигателей в Польше, что является очень сложной и дорогостоящей задачей. До сих пор в Польше и Европе не было ни одного завода, обладающего компетенцией для обслуживания и ремонта такого оборудования, поэтому необходимый ремонт выполняется в США. Эксплуатация этих двигателей такая же, как у вертолета. Важно не только пробег, но даже количество запусков двигателя, циклы работы, и каждый раз проводимая диагностика показывает, можем ли мы продолжать его использовать", - пояснил Гощиньский. Он отметил, что если предприятие получит такой заказ, то сможет обслуживать данные двигатели в Польше не ранее 2028 года.
https://ria.ru/20250713/tanki-2028903284.html
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в мире, польша, сша, европа
В мире, Польша, США, Европа
Польша не сможет обслуживать двигатели купленных в США танков

Польша не сможет обслуживать двигатели купленных в США танков Abrams

© AP Photo / Mindaugas KulbisТанк Abrams во время транспортировки
Танк Abrams во время транспортировки - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Танк Abrams во время транспортировки. Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 июл - РИА Новости. Польша не может обслуживать двигатели купленных в США танков Abrams, сообщил директор Военного авиационного завода №1 Яцек Гощиньский.
"В танках Abrams в качестве силового агрегата использовались турбовальные авиационные двигатели AGT1500C, требующие специализированного промышленного обслуживания (так называемый Depot Level) на уровне сертифицированных авиационных заводов. К сожалению, при принятии решения о покупке этих танков эти требования не учитывались", - сказал Гощиньский в интервью изданию Gazetaprawna.
Он добавил, что польские власти "об обслуживании двигателей задумывались позже, когда их уже купили".
По его данным, на данный момент Польша уже закупила в США 366 танков Abrams M1A1 и M1A2SEPv.3, а также большое количество машин технического обеспечения, оснащенных теми же двигателями.
"На основании переговоров и договоренностей с производителем двигателя, то есть компанией Honeywell, мы готовимся к запуску авторизованного сервисного центра этих двигателей в Польше, что является очень сложной и дорогостоящей задачей. До сих пор в Польше и Европе не было ни одного завода, обладающего компетенцией для обслуживания и ремонта такого оборудования, поэтому необходимый ремонт выполняется в США. Эксплуатация этих двигателей такая же, как у вертолета. Важно не только пробег, но даже количество запусков двигателя, циклы работы, и каждый раз проводимая диагностика показывает, можем ли мы продолжать его использовать", - пояснил Гощиньский.
Он отметил, что если предприятие получит такой заказ, то сможет обслуживать данные двигатели в Польше не ранее 2028 года.
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