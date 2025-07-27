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США и Китай продлят паузу в вопросе пошлин, пишет SCMP - РИА Новости, 27.07.2025
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18:43 27.07.2025 (обновлено: 18:51 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/ssha-2031780837.html
США и Китай продлят паузу в вопросе пошлин, пишет SCMP
США и Китай продлят паузу в вопросе пошлин, пишет SCMP - РИА Новости, 27.07.2025
США и Китай продлят паузу в вопросе пошлин, пишет SCMP
США и Китай продлят паузу в вопросе взаимных пошлин еще на 90 дней на переговорах в Швеции, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на источники. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T18:43:00+03:00
2025-07-27T18:51:00+03:00
в мире
китай
сша
швеция
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. США и Китай продлят паузу в вопросе взаимных пошлин еще на 90 дней на переговорах в Швеции, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на источники. "Ожидается, что Пекин и Вашингтон продлят паузу в вопросе пошлин еще на три месяца на торговых переговорах в Стокгольме, которые начнутся в понедельник", - пишет издание. По словам источников, в ходе третьего раунда торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира стороны обсудят основные спорные вопросы, но не достигнут конкретных сдвигов. Один из источников сообщил, что во время ожидаемой паузы обе страны обязуются не вводить друг против друга дополнительные пошлины и не обострять торговую войну иными способами. Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, а затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина Соединенных Штатов против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. Затем стороны договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней с 14 мая. Таким образом, Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
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в мире, китай, сша, швеция, дональд трамп
В мире, Китай, США, Швеция, Дональд Трамп
США и Китай продлят паузу в вопросе пошлин, пишет SCMP

SCMP: США и Китай продлят паузу в вопросе взаимных пошлин еще на 90 дней

© AP Photo / Ng Han Guan, PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Ng Han Guan, Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. США и Китай продлят паузу в вопросе взаимных пошлин еще на 90 дней на переговорах в Швеции, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на источники.
"Ожидается, что Пекин и Вашингтон продлят паузу в вопросе пошлин еще на три месяца на торговых переговорах в Стокгольме, которые начнутся в понедельник", - пишет издание.
По словам источников, в ходе третьего раунда торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира стороны обсудят основные спорные вопросы, но не достигнут конкретных сдвигов. Один из источников сообщил, что во время ожидаемой паузы обе страны обязуются не вводить друг против друга дополнительные пошлины и не обострять торговую войну иными способами.
Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, а затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина Соединенных Штатов против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. Затем стороны договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней с 14 мая. Таким образом, Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
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