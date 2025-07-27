https://ria.ru/20250727/ssha-2031764935.html
NYT написала о затратах на ремонт президентского самолета США
NYT написала о затратах на ремонт президентского самолета США - РИА Новости, 27.07.2025
NYT написала о затратах на ремонт президентского самолета США
США перераспределили почти миллиард долларов военного бюджета, выделенных на модернизацию ядерных программ, ради ремонта Boeing 747-8, предназначенного для... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T16:50:00+03:00
2025-07-27T16:50:00+03:00
2025-07-27T16:50:00+03:00
в мире
сша
катар
дональд трамп
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112626/47/1126264769_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_22204d68b12245055069d931ed1a92b5.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. США перераспределили почти миллиард долларов военного бюджета, выделенных на модернизацию ядерных программ, ради ремонта Boeing 747-8, предназначенного для использования в качестве президентского самолета Air Force One, утверждает американская газета New York Times. Газета уточняет, что на данный момент стоимость ремонта самолета засекречена. "Официально, что удобно, стоимость (ремонта борта - ред.) засекречена... Никто не хочет обсуждать загадочный перевод 934 миллионов долларов финансирования из одного из самых излишне финансируемых и вышедших из-под контроля проектов Пентагона - модернизации стареющих американских ядерных ракет наземного базирования. Эта сумма... почти наверняка включает в себя реконструкцию нового, украшенного золотом самолета Air Force One", - говорится в публикации New York Times. Как утверждает газета, в частном порядке представители ВВС США подтвердили, что сумма на ремонт была взята из средств, выделенных на ядерную программу Sentinel, которая подразумевает замену и модернизацию американских систем запуска ядерных боеголовок наземного базирования. "Неясно, будет ли вся сумма перевода направлена на разборку нового самолета Air Force One до его корпуса, но представители ВВС в частном порядке признают, что используют средства, выделенные на модернизацию ядерной системы, для реализации сложного проекта", - подчеркивает издание. Как сообщает New York Times, многочисленные усовершенствования самолета включат в себя усиленные системы связи, противоракетные системы, а также форсажные камеры двигателя. Кроме того, согласно информации New York Times, американские чиновники опасаются, что в стены самолета могут быть встроены прослушивающие устройства, что также является "деликатной темой". Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Соединенные Штаты и Катар на следующей неделе могут принять окончательный вариант договора о передаче Boeing 747-8. Пентагон 21 мая подтвердил РИА Новости, что самолет Boeing, подаренный Катаром, был принят со всеми федеральными правилами и положениями и теперь адаптируется для президентских полетов на фоне растущей критики решения президента США Дональда Трампа принять его в дар. Позднее СМИ сообщили, что юридические команды США и Катара так и не завершили согласование условий передачи самолета. Использующийся ныне президентский борт Air Force One был произведен в начале 1990-х годов. Трамп ранее неоднократно критиковал компанию Boeing за задержки с созданием нового борта.
https://ria.ru/20250524/tramp-2018806288.html
сша
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112626/47/1126264769_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ce9081793a6e2ee9606423c73f75d5c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, катар, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Катар, Дональд Трамп, Министерство обороны США
NYT написала о затратах на ремонт президентского самолета США
NYT: США перераспределили почти $1 млрд на ремонт самолета Air Force One
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
США перераспределили почти миллиард долларов военного бюджета, выделенных на модернизацию ядерных программ, ради ремонта Boeing 747-8, предназначенного для использования в качестве президентского самолета Air Force One, утверждает американская газета New York Times.
Газета уточняет, что на данный момент стоимость ремонта самолета засекречена.
"Официально, что удобно, стоимость (ремонта борта - ред.) засекречена... Никто не хочет обсуждать загадочный перевод 934 миллионов долларов финансирования из одного из самых излишне финансируемых и вышедших из-под контроля проектов Пентагона
- модернизации стареющих американских ядерных ракет наземного базирования. Эта сумма... почти наверняка включает в себя реконструкцию нового, украшенного золотом самолета Air Force One", - говорится в публикации New York Times.
Как утверждает газета, в частном порядке представители ВВС США подтвердили, что сумма на ремонт была взята из средств, выделенных на ядерную программу Sentinel, которая подразумевает замену и модернизацию американских систем запуска ядерных боеголовок наземного базирования.
"Неясно, будет ли вся сумма перевода направлена на разборку нового самолета Air Force One до его корпуса, но представители ВВС в частном порядке признают, что используют средства, выделенные на модернизацию ядерной системы, для реализации сложного проекта", - подчеркивает издание.
Как сообщает New York Times, многочисленные усовершенствования самолета включат в себя усиленные системы связи, противоракетные системы, а также форсажные камеры двигателя. Кроме того, согласно информации New York Times, американские чиновники опасаются, что в стены самолета могут быть встроены прослушивающие устройства, что также является "деликатной темой".
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Соединенные Штаты и Катар
на следующей неделе могут принять окончательный вариант договора о передаче Boeing 747-8.
Пентагон 21 мая подтвердил РИА Новости, что самолет Boeing, подаренный Катаром, был принят со всеми федеральными правилами и положениями и теперь адаптируется для президентских полетов на фоне растущей критики решения президента США Дональда Трампа
принять его в дар.
Позднее СМИ сообщили, что юридические команды США и Катара так и не завершили согласование условий передачи самолета.
Использующийся ныне президентский борт Air Force One был произведен в начале 1990-х годов. Трамп ранее неоднократно критиковал компанию Boeing за задержки с созданием нового борта.