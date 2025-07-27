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Рубио обвинил Мадуро в руководстве наркокартелем - РИА Новости, 27.07.2025
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14:37 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/ssha-2031741734.html
Рубио обвинил Мадуро в руководстве наркокартелем
Рубио обвинил Мадуро в руководстве наркокартелем - РИА Новости, 27.07.2025
Рубио обвинил Мадуро в руководстве наркокартелем
Госсекретарь США Марко Рубио обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что тот возглавляет венесуэльский Картель Солнц, занимающийся торговлей... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T14:37:00+03:00
2025-07-27T14:37:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
николас мадуро
марко рубио
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что тот возглавляет венесуэльский Картель Солнц, занимающийся торговлей наркотиками. В своем заявлении в соцсети X Рубио назвал власти Венесуэлы незаконным правительством. "Мадуро - не президент Венесуэлы, и его режим - не законное правительство. Мадуро - глава Картеля Солнц, наркотеррористической организации, которая захватила страну. И ему предъявлены обвинения в распространении наркотиков в Соединенных Штатах", - говорится в сообщении Рубио, опубликованном в соцсети X в воскресенье. На сайте госдепа также появилось заявление по поводу муниципальных выборов, которые проходят в Венесуэле в воскресенье. В публикации американское ведомство обвиняет власти Венесуэлы в манипуляции избирательной системы страны в течение многих лет. "Назначив муниципальные выборы накануне годовщины украденных президентских выборов 28 июля, режим в очередной раз намерен задействовать армию и полицию для подавления воли венесуэльского народа", - считают в госдепе США. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. Мадуро вступил в должность президента в январе 2025 года.
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в мире, венесуэла, сша, николас мадуро, марко рубио
В мире, Венесуэла, США, Николас Мадуро, Марко Рубио
Рубио обвинил Мадуро в руководстве наркокартелем

Рубио обвинил Мадуро в руководстве Картелем Солнц

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что тот возглавляет венесуэльский Картель Солнц, занимающийся торговлей наркотиками.
В своем заявлении в соцсети X Рубио назвал власти Венесуэлы незаконным правительством.
"Мадуро - не президент Венесуэлы, и его режим - не законное правительство. Мадуро - глава Картеля Солнц, наркотеррористической организации, которая захватила страну. И ему предъявлены обвинения в распространении наркотиков в Соединенных Штатах", - говорится в сообщении Рубио, опубликованном в соцсети X в воскресенье.
На сайте госдепа также появилось заявление по поводу муниципальных выборов, которые проходят в Венесуэле в воскресенье. В публикации американское ведомство обвиняет власти Венесуэлы в манипуляции избирательной системы страны в течение многих лет.
"Назначив муниципальные выборы накануне годовщины украденных президентских выборов 28 июля, режим в очередной раз намерен задействовать армию и полицию для подавления воли венесуэльского народа", - считают в госдепе США.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. Мадуро вступил в должность президента в январе 2025 года.
Главный вход в здание штаб-квартиры Центрального разведывательного управления в Лэнгли, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
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В миреВенесуэлаСШАНиколас МадуроМарко Рубио
 
 
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