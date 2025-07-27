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Россия и КНДР рассматривают возможность возобновления морского сообщения - РИА Новости, 27.07.2025
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16:50 27.07.2025 (обновлено: 16:55 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/soobschenie-2031764835.html
Россия и КНДР рассматривают возможность возобновления морского сообщения
Россия и КНДР рассматривают возможность возобновления морского сообщения - РИА Новости, 27.07.2025
Россия и КНДР рассматривают возможность возобновления морского сообщения
Вопрос возобновления морского сообщения между Россией и КНДР находится на рассмотрении, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T16:50:00+03:00
2025-07-27T16:55:00+03:00
россия
кндр (северная корея)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
александр козлов (глава минприроды)
москва
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Вопрос возобновления морского сообщения между Россией и КНДР находится на рассмотрении, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран."Мы рассматриваем любые формы общения между нашими странами, в том числе, которые вы перечислили", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, рассматривается ли сейчас вопрос возобновления морского и паромного сообщения между Россией и КНДР.Первый прямой авиарейс из Москвы в столицу КНДР Пхеньян вылетит из аэропорта "Шереметьево" в 19.00 мск воскресенья.
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россия
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россия, кндр (северная корея), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минприроды), москва, шереметьево (аэропорт)
Россия, КНДР (Северная Корея), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Александр Козлов (глава Минприроды), Москва, Шереметьево (аэропорт)
Россия и КНДР рассматривают возможность возобновления морского сообщения

Козлов: вопросы возобновления морского сообщения между РФ и КНДР рассматриваются

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФлаги КНДР и России
Флаги КНДР и России - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Вопрос возобновления морского сообщения между Россией и КНДР находится на рассмотрении, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран.
"Мы рассматриваем любые формы общения между нашими странами, в том числе, которые вы перечислили", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, рассматривается ли сейчас вопрос возобновления морского и паромного сообщения между Россией и КНДР.
Первый прямой авиарейс из Москвы в столицу КНДР Пхеньян вылетит из аэропорта "Шереметьево" в 19.00 мск воскресенья.
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РоссияКНДР (Северная Корея)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Александр Козлов (глава Минприроды)МоскваШереметьево (аэропорт)
 
 
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