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Россия и КНДР рассматривают возможность возобновления морского сообщения

Россия и КНДР рассматривают возможность возобновления морского сообщения - РИА Новости, 27.07.2025

Россия и КНДР рассматривают возможность возобновления морского сообщения

Вопрос возобновления морского сообщения между Россией и КНДР находится на рассмотрении, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T16:50:00+03:00

2025-07-27T16:50:00+03:00

2025-07-27T16:55:00+03:00

россия

кндр (северная корея)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

александр козлов (глава минприроды)

москва

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Вопрос возобновления морского сообщения между Россией и КНДР находится на рассмотрении, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран."Мы рассматриваем любые формы общения между нашими странами, в том числе, которые вы перечислили", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, рассматривается ли сейчас вопрос возобновления морского и паромного сообщения между Россией и КНДР.Первый прямой авиарейс из Москвы в столицу КНДР Пхеньян вылетит из аэропорта "Шереметьево" в 19.00 мск воскресенья.

https://ria.ru/20250723/gosduma-2030817818.html

россия

кндр (северная корея)

москва

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россия, кндр (северная корея), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минприроды), москва, шереметьево (аэропорт)