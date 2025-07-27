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Венгрия призывала к перемирию на Украине с начала конфликта, заявил Сийярто - РИА Новости, 27.07.2025
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04:06 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/siyyarto-2031686778.html
Венгрия призывала к перемирию на Украине с начала конфликта, заявил Сийярто
Венгрия призывала к перемирию на Украине с начала конфликта, заявил Сийярто - РИА Новости, 27.07.2025
Венгрия призывала к перемирию на Украине с начала конфликта, заявил Сийярто
Венгрия с самого начала конфликта на Украине выступала за прекращение огня и переговоры, а теперь эту позицию разделяют все прочие страны, заявил министр... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T04:06:00+03:00
2025-07-27T04:06:00+03:00
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венгрия
петер сийярто
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ООН, 27 июл – РИА Новости. Венгрия с самого начала конфликта на Украине выступала за прекращение огня и переговоры, а теперь эту позицию разделяют все прочие страны, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в интервью РИА Новости. "Мы с самого начала выступали за перемирие и переговоры. За эту позицию нас неоднократно подвергали жёсткой критике. А сейчас об этом говорят все. Значит, мы, венгры, были правы — ещё в самом начале войны", - сказал Сийярто. Он подчеркнул, что при отсутствии диалога между США и Россией страдает безопасность всей Центральной Европы. "Мы хорошо знаем: если между Россией и США поддерживаются цивилизованные отношения, Центральная Европа только выигрывает от этого", - отметил глава МИД.
https://ria.ru/20250726/siyyarto-2031555321.html
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в мире, сша, россия, венгрия, петер сийярто
В мире, США, Россия, Венгрия, Петер Сийярто
Венгрия призывала к перемирию на Украине с начала конфликта, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия призывала к перемирию на Украине с начала конфликта

© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ
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Петер Сийярто. Архивное фото
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ООН, 27 июл – РИА Новости. Венгрия с самого начала конфликта на Украине выступала за прекращение огня и переговоры, а теперь эту позицию разделяют все прочие страны, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в интервью РИА Новости.
"Мы с самого начала выступали за перемирие и переговоры. За эту позицию нас неоднократно подвергали жёсткой критике. А сейчас об этом говорят все. Значит, мы, венгры, были правы — ещё в самом начале войны", - сказал Сийярто.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
ЕК использует условное финансирование для шантажа, заявил Сийярто
Вчера, 03:48
Он подчеркнул, что при отсутствии диалога между США и Россией страдает безопасность всей Центральной Европы.
"Мы хорошо знаем: если между Россией и США поддерживаются цивилизованные отношения, Центральная Европа только выигрывает от этого", - отметил глава МИД.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Будапешт не поставлял оружие Киеву и не изменит позицию, заявил Сийярто
Вчера, 05:36
 
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