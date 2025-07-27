https://ria.ru/20250727/simonjan-2031800307.html

Симоньян рассказала о таланте Путина

Симоньян рассказала о таланте Путина - РИА Новости, 27.07.2025

Симоньян рассказала о таланте Путина

Президент России Владимир Путин всегда прав, даже если вначале окружающим кажется, что нужно поступить иначе, его талант - всегда принимать верные решения,... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T21:37:00+03:00

2025-07-27T21:37:00+03:00

2025-07-27T21:38:00+03:00

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владимир путин

маргарита симоньян

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ВЛАДИВОСТОК, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин всегда прав, даже если вначале окружающим кажется, что нужно поступить иначе, его талант - всегда принимать верные решения, осознание которых может прийти к нам спустя годы, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" она рассказала, что впервые оказалась на съёмках мероприятий с президентом, в пуле Путина, в 19 лет. За все годы, по ее словам, были случаи, когда казалось, что можно было что-то сделать по-другому, или возникал вопрос: "Зачем принято такое решение"? "Каждый раз, за 26 лет, потом выяснялось, что так было надо. И что я была не права, а президент (России Владимир Путин - ред.) был прав. Есть, наверное, такие люди, у которых просто талант быть правым. Есть люди с уникальным слухом, есть с уникальным зрением, есть с чем-то таким ещё уникальным... А есть талант - быть правым", - сказала Симоньян. Журналист привела пример, как за год до начала спецоперации на Украине группа журналистов, в том числе и она, побывала в Донбассе, а после состоялась встреча с президентом. "Нас собирал Владимир Владимирович, мы тогда только вернулись с коллегами как раз из Донецка. И были на передовой, и нас так распирало: "Как же, почему же мы не начинаем, почему же мы не защищаем этих людей? Это же надо было сделать ещё вчера, почему же нет?" А потом... оказалось, что нельзя было "ещё вчера". Оказалось, что он-то понимал, что воевать мы будем не с Украиной, как нам казалось, а со всем так называемым коллективным Западом. Соответственно, к этому надо подготовиться. Если была бы одна Украина, можно было бы и не готовиться. А тут надо было и экономику укрепить, и там соломки подстелить, и армию сделать такую... чтобы мы были конкурентоспособны... Чтобы они - оптимистично для нас и пессимистично для себя -... говорили, что мы (Россия - ред.) даже мощнее и круче, чем они. Поэтому, если возникают какие-то сомнения сейчас, какие-то вопросы: "А почему не бомбим то, а почему... и это не сделали?".. Давайте просто вспоминать, что есть человек, который за 26 лет, как мы его знаем, всё время оказывался прав, и, наверное, он знает, что делает. И, наверное, через год, два, три мы тоже скажем: "Да... правильно же говорил", - резюмировала Симоньян.

https://ria.ru/20250522/putin-2018467900.html

https://ria.ru/20250512/putin-2016575469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, донбасс, владимир путин, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий)