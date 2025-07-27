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Зеленский ведет себя как бессмертный из-за кокаина, считает Симоньян - РИА Новости, 28.07.2025
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21:30 27.07.2025 (обновлено: 11:02 28.07.2025)
https://ria.ru/20250727/simonjan-2031799534.html
Зеленский ведет себя как бессмертный из-за кокаина, считает Симоньян
Зеленский ведет себя как бессмертный из-за кокаина, считает Симоньян - РИА Новости, 28.07.2025
Зеленский ведет себя как бессмертный из-за кокаина, считает Симоньян
Поведение Владимира Зеленского, поступающего так, будто он "бессмертный", может объясняться тем, что он употребляет кокаин, предположила главный редактор... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-27T21:30:00+03:00
2025-07-28T11:02:00+03:00
в мире
владимир зеленский
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украина
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июл - РИА Новости. Поведение Владимира Зеленского, поступающего так, будто он "бессмертный", может объясняться тем, что он употребляет кокаин, предположила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". "И когда люди в частных беседах спрашивают, почему Зеленский ведет себя так... он что, бессмертный?... Я вот всем объясняю, что он такой, типа "бессмертный", потому что это - кокаин. Знающие люди говорят, я не пробовала никогда, что кокаин имеет такой эффект", - полагает Симоньян.
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в мире, владимир зеленский, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), украина
В мире, Владимир Зеленский, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Украина
Зеленский ведет себя как бессмертный из-за кокаина, считает Симоньян

Симоньян: поведение Зеленского может объясняться тем, что он употребляет кокаин

© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / RT
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июл - РИА Новости. Поведение Владимира Зеленского, поступающего так, будто он "бессмертный", может объясняться тем, что он употребляет кокаин, предположила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
«
"И когда люди в частных беседах спрашивают, почему Зеленский ведет себя так... он что, бессмертный?... Я вот всем объясняю, что он такой, типа "бессмертный", потому что это - кокаин. Знающие люди говорят, я не пробовала никогда, что кокаин имеет такой эффект", - полагает Симоньян.
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