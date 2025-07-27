https://ria.ru/20250727/simonjan-2031799534.html

Зеленский ведет себя как бессмертный из-за кокаина, считает Симоньян

Зеленский ведет себя как бессмертный из-за кокаина, считает Симоньян - РИА Новости, 28.07.2025

Зеленский ведет себя как бессмертный из-за кокаина, считает Симоньян

Поведение Владимира Зеленского, поступающего так, будто он "бессмертный", может объясняться тем, что он употребляет кокаин, предположила главный редактор... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-27T21:30:00+03:00

2025-07-27T21:30:00+03:00

2025-07-28T11:02:00+03:00

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владимир зеленский

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ВЛАДИВОСТОК, 27 июл - РИА Новости. Поведение Владимира Зеленского, поступающего так, будто он "бессмертный", может объясняться тем, что он употребляет кокаин, предположила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". "И когда люди в частных беседах спрашивают, почему Зеленский ведет себя так... он что, бессмертный?... Я вот всем объясняю, что он такой, типа "бессмертный", потому что это - кокаин. Знающие люди говорят, я не пробовала никогда, что кокаин имеет такой эффект", - полагает Симоньян.

https://ria.ru/20250413/simonyan-2010952457.html

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), украина