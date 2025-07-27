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Раскрыто, когда за ремонт на даче могут оштрафовать - РИА Новости, 27.07.2025
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03:21 27.07.2025 (обновлено: 14:34 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/shtraf-2031682478.html
Раскрыто, когда за ремонт на даче могут оштрафовать
Раскрыто, когда за ремонт на даче могут оштрафовать - РИА Новости, 27.07.2025
Раскрыто, когда за ремонт на даче могут оштрафовать
Россияне могут получить штраф за ремонт автомобиля на даче. Об этом в разговоре с агентством Прайм предупредил юрист Тимур Харди. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T03:21:00+03:00
2025-07-27T14:34:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
тимур харди
россия
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россияне могут получить штраф за ремонт автомобиля на даче. Об этом в разговоре с агентством Прайм предупредил юрист Тимур Харди.В частности, если при замене масла или тормозной жидкости они испортят почву, придется заплатить штраф от трех до пяти тысяч рублей. Также ответственность грозит и за шум в неположенное время.&quot;Если в часы тишины использовать при ремонте шлифовальную машину и другие инструменты, которые создают шум и мешают спать соседям, можно также получить штраф. Например, в Московской области он составляет от одной до трех тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года размер будет выше&quot;, — указал Харди.Владельцев дачных участков, организовавших СТО или автомойки, могут привлечь к административной ответственности за нецелевое использование земли: если определена кадастровая стоимость участка, штраф составит от 0,5 до одного процента от нее, но не менее десяти тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена — от десяти до 20 тысяч рублей.Вместе с тем на дачном участке можно подкачивать колеса, менять дворники, зеркала или ремонтировать бардачок с помощью отвертки.
https://realty.ria.ru/20250723/dacha-2029740381.html
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московская область (подмосковье)
россия
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общество, московская область (подмосковье), тимур харди, россия
Общество, Московская область (Подмосковье), Тимур Харди, Россия
Раскрыто, когда за ремонт на даче могут оштрафовать

Юрист Харди: россияне могут получить штраф за ремонт автомобиля на даче

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЖенщина на дачном участке
Женщина на дачном участке - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Женщина на дачном участке. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россияне могут получить штраф за ремонт автомобиля на даче. Об этом в разговоре с агентством Прайм предупредил юрист Тимур Харди.
В частности, если при замене масла или тормозной жидкости они испортят почву, придется заплатить штраф от трех до пяти тысяч рублей. Также ответственность грозит и за шум в неположенное время.
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«

"Если в часы тишины использовать при ремонте шлифовальную машину и другие инструменты, которые создают шум и мешают спать соседям, можно также получить штраф. Например, в Московской области он составляет от одной до трех тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года размер будет выше", — указал Харди.

Владельцев дачных участков, организовавших СТО или автомойки, могут привлечь к административной ответственности за нецелевое использование земли: если определена кадастровая стоимость участка, штраф составит от 0,5 до одного процента от нее, но не менее десяти тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена — от десяти до 20 тысяч рублей.
Вместе с тем на дачном участке можно подкачивать колеса, менять дворники, зеркала или ремонтировать бардачок с помощью отвертки.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Тимур ХардиРоссия
 
 
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