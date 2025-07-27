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Первый прямой авиарейс в Пхеньян вылетел из Шереметьево - РИА Новости, 27.07.2025
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19:48 27.07.2025 (обновлено: 21:23 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/sheremetevo-2031787519.html
Первый прямой авиарейс в Пхеньян вылетел из Шереметьево
Первый прямой авиарейс в Пхеньян вылетел из Шереметьево - РИА Новости, 27.07.2025
Первый прямой авиарейс в Пхеньян вылетел из Шереметьево
Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян вылетел из аэропорта Шереметьево, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T19:48:00+03:00
2025-07-27T21:23:00+03:00
пхеньян
кндр (северная корея)
россия
мария захарова
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
boeing 777-200
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян вылетел из аэропорта Шереметьево, передает корреспондент РИА Новости.Время в пути составит восемь часов пять минут, в столицу КНДР он прибудет в 9:00 по местному времени. Полет осуществляет авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров.Компания начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тысячи рублей. Обратный рейс запланирован на 29 июля. Пока его будут выполнять раз в месяц. Частоту рейсов в будущем определят по результатам анализа трафика. В июне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия и КНДР ведут переговоры о расширении авиационного сообщения.Прямое авиасообщение между странами возобновилось в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии COVID-19. Купить билеты в Пхеньян отдельно было невозможно, они продавались для туристов только в рамках экскурсионного тура. Сейчас рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю — в понедельник, среду и пятницу.
https://ria.ru/20250618/poezd-2023557144.html
https://ria.ru/20250727/kurort-2031766199.html
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пхеньян
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пхеньян, кндр (северная корея), россия, мария захарова, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), boeing 777-200, шереметьево (аэропорт)
Пхеньян, КНДР (Северная Корея), Россия, Мария Захарова, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Boeing 777-200, Шереметьево (аэропорт)
Первый прямой авиарейс в Пхеньян вылетел из Шереметьево

Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян вылетел из аэропорта Шереметьево

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПассажиры у стоек регистрации в международном аэропорту Шереметьево перед вылетом в Пхеньян. 27 июля 2025 года
Пассажиры у стоек регистрации в международном аэропорту Шереметьево перед вылетом в Пхеньян. 27 июля 2025 года - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Пассажиры у стоек регистрации в международном аэропорту Шереметьево перед вылетом в Пхеньян. 27 июля 2025 года
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян вылетел из аэропорта Шереметьево, передает корреспондент РИА Новости.
Время в пути составит восемь часов пять минут, в столицу КНДР он прибудет в 9:00 по местному времени. Полет осуществляет авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров.
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Прямое авиасообщение между странами возобновилось в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии COVID-19. Купить билеты в Пхеньян отдельно было невозможно, они продавались для туристов только в рамках экскурсионного тура. Сейчас рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю — в понедельник, среду и пятницу.
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ПхеньянКНДР (Северная Корея)РоссияМария ЗахароваФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Boeing 777-200Шереметьево (аэропорт)
 
 
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