https://ria.ru/20250727/sheremetevo-2031787519.html

Первый прямой авиарейс в Пхеньян вылетел из Шереметьево

Первый прямой авиарейс в Пхеньян вылетел из Шереметьево - РИА Новости, 27.07.2025

Первый прямой авиарейс в Пхеньян вылетел из Шереметьево

Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян вылетел из аэропорта Шереметьево, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.07.2025

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2025-07-27T19:48:00+03:00

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пхеньян

кндр (северная корея)

россия

мария захарова

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

boeing 777-200

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян вылетел из аэропорта Шереметьево, передает корреспондент РИА Новости.Время в пути составит восемь часов пять минут, в столицу КНДР он прибудет в 9:00 по местному времени. Полет осуществляет авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров.Компания начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тысячи рублей. Обратный рейс запланирован на 29 июля. Пока его будут выполнять раз в месяц. Частоту рейсов в будущем определят по результатам анализа трафика. В июне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия и КНДР ведут переговоры о расширении авиационного сообщения.Прямое авиасообщение между странами возобновилось в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии COVID-19. Купить билеты в Пхеньян отдельно было невозможно, они продавались для туристов только в рамках экскурсионного тура. Сейчас рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю — в понедельник, среду и пятницу.

https://ria.ru/20250618/poezd-2023557144.html

https://ria.ru/20250727/kurort-2031766199.html

https://ria.ru/20250612/zakharova-2022435891.html

пхеньян

кндр (северная корея)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пхеньян, кндр (северная корея), россия, мария захарова, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), boeing 777-200, шереметьево (аэропорт)