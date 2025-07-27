Первый прямой авиарейс в Пхеньян вылетел из Шереметьево
Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян вылетел из аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПассажиры у стоек регистрации в международном аэропорту Шереметьево перед вылетом в Пхеньян. 27 июля 2025 года
Пассажиры у стоек регистрации в международном аэропорту Шереметьево перед вылетом в Пхеньян. 27 июля 2025 года
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян вылетел из аэропорта Шереметьево, передает корреспондент РИА Новости.
Время в пути составит восемь часов пять минут, в столицу КНДР он прибудет в 9:00 по местному времени. Полет осуществляет авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров.
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Компания начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тысячи рублей. Обратный рейс запланирован на 29 июля.
Пока его будут выполнять раз в месяц. Частоту рейсов в будущем определят по результатам анализа трафика.
В июне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия и КНДР ведут переговоры о расширении авиационного сообщения.
Прямое авиасообщение между странами возобновилось в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии COVID-19. Купить билеты в Пхеньян отдельно было невозможно, они продавались для туристов только в рамках экскурсионного тура. Сейчас рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю — в понедельник, среду и пятницу.