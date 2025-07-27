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В Шереметьево началась регистрация на первый авиарейс в Пхеньян - РИА Новости, 27.07.2025
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15:25 27.07.2025 (обновлено: 17:03 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/sheremetevo-2031749513.html
В Шереметьево началась регистрация на первый авиарейс в Пхеньян
В Шереметьево началась регистрация на первый авиарейс в Пхеньян - РИА Новости, 27.07.2025
В Шереметьево началась регистрация на первый авиарейс в Пхеньян
Регистрация на первый авиарейс из Москвы в столицу КНДР Пхеньян открылась в аэропорту "Шереметьево", вылет запланирован на 19.00 мск, передаёт корреспондент РИА РИА Новости, 27.07.2025
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2025-07-27T17:03:00+03:00
кндр (северная корея)
пхеньян
россия
мария захарова
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ржд
boeing 777-200
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Регистрация на первый авиарейс из Москвы в столицу КНДР Пхеньян открылась в аэропорту "Шереметьево", вылет запланирован на 19.00 мск, передаёт корреспондент РИА Новости. Пассажиры начали выстраиваться в очередь к стойкам регистрации. Полёт осуществляет авиакомпания Nordwind ("Северный ветер"), которой в начале июля Росавиация выдала допуск на полеты в КНДР. Время в пути составит 8 часов 5 минут, полёт будет совершен на самолёте Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров. Nordwind начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тысячи рублей. Все билеты были распроданы уже 22 июля. Обратный рейс из северокорейской столицы в российскую запланирован на 29 июля. Далее, как отмечали в Минтрансе, полеты будут выполняться с частотой один раз в месяц - для формирования устойчивого спроса и загрузки авиарейсов. В июне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и КНДР ведут переговоры о расширении авиационного сообщения. Прямые рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу. Прямое авиасообщение между странами возобновилось в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии COVID-19. Купить билеты в Пхеньян отдельно было невозможно, они продавались для туристов только в рамках экскурсионного тура. Пассажирское железнодорожное сообщение России с КНДР было приостановлено в феврале 2020 года в связи с COVID-19. РЖД в середине декабря 2024 года сообщили о возобновлении курсирования международного поезда №645/646 сообщением Туманган (КНДР) - Хасан (Россия) формирования министерства железных дорог КНДР. Железнодорожные пассажирские перевозки между Пхеньяном и Москвой возобновились 17 июня 2025 года.
https://ria.ru/20250625/vagon-2025302285.html
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пхеньян
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Пассажиры первого прямого авиарейса из Москвы в Пхеньян
Среди пассажиров на первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян больше граждан КНДР, чем россиян, передает корреспондент РИА Новости. У стоек регистрации сразу выстроилась очередь, в основном из граждан КНДР. Они смущались внимания журналистов, лишь один из них в разговоре с агентством отметил, что он летит на Родину, и теперь это стало гораздо удобнее. "Лечу в служебную командировку в город Пхеньян", - в свою очередь сообщил РИА Новости один из немногочисленных российских пассажиров.
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кндр (северная корея), пхеньян, россия, мария захарова, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ржд, boeing 777-200, шереметьево (аэропорт)
КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Россия, Мария Захарова, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), РЖД, Boeing 777-200, Шереметьево (аэропорт)
В Шереметьево началась регистрация на первый авиарейс в Пхеньян

В аэропорту Шереметьево открылась регистрация на первый рейс из Москвы в Пхеньян

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Регистрация на первый авиарейс из Москвы в столицу КНДР Пхеньян открылась в аэропорту "Шереметьево", вылет запланирован на 19.00 мск, передаёт корреспондент РИА Новости.
Пассажиры начали выстраиваться в очередь к стойкам регистрации.
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Полёт осуществляет авиакомпания Nordwind ("Северный ветер"), которой в начале июля Росавиация выдала допуск на полеты в КНДР.
Время в пути составит 8 часов 5 минут, полёт будет совершен на самолёте Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров.
Nordwind начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тысячи рублей. Все билеты были распроданы уже 22 июля.
Обратный рейс из северокорейской столицы в российскую запланирован на 29 июля.
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Далее, как отмечали в Минтрансе, полеты будут выполняться с частотой один раз в месяц - для формирования устойчивого спроса и загрузки авиарейсов.
В июне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и КНДР ведут переговоры о расширении авиационного сообщения.
Прямые рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу. Прямое авиасообщение между странами возобновилось в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии COVID-19. Купить билеты в Пхеньян отдельно было невозможно, они продавались для туристов только в рамках экскурсионного тура.
Пассажирское железнодорожное сообщение России с КНДР было приостановлено в феврале 2020 года в связи с COVID-19. РЖД в середине декабря 2024 года сообщили о возобновлении курсирования международного поезда №645/646 сообщением Туманган (КНДР) - Хасан (Россия) формирования министерства железных дорог КНДР. Железнодорожные пассажирские перевозки между Пхеньяном и Москвой возобновились 17 июня 2025 года.
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