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Салах Абдель Шафи: мир видит происходящее в Газе и бездействует

Салах Абдель Шафи: мир видит происходящее в Газе и бездействует - РИА Новости, 27.07.2025

Салах Абдель Шафи: мир видит происходящее в Газе и бездействует

Более 20 европейских стран на днях подписали совместное заявление с призывом к Израилю немедленно прекратить огонь в Газе. Однако одних только призывов для... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T10:00:00+03:00

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2025-07-27T10:00:00+03:00

интервью

израиль

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международные отношения

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Более 20 европейских стран на днях подписали совместное заявление с призывом к Израилю немедленно прекратить огонь в Газе. Однако одних только призывов для изменения трагичной ситуации недостаточно. Какие конкретные шаги Евросоюз мог бы предпринять для реального давления на Израиль, какие меры необходимы для восстановления сектора после завершения боевых действий, а также какое оказывает влияние признание Государства Палестина со стороны все новых стран –в интервью корреспонденту РИА Новости Светлане Берило рассказал посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи.– Как вы оцениваете текущую ситуацию в секторе Газа на сегодняшний день, и насколько эффективно, по вашему мнению, реагирует международное сообщество на происходящее?– Ситуация в Газе по-прежнему катастрофическая и с каждым днем становится все хуже. Как вам известно, все дошло до того, что люди умирают от голода. Ежедневно почти 20 детей умирают от голода. Это говорит о том, что в Газе происходит геноцид. Геноцид в том смысле, что уничтожаются основы для жизни.Самое печальное – это то, что вся эта ужасная ситуация разворачивается на глазах у мира. Это не что-то скрытое. Нет. Это происходит публично. Мир это видит. Мир знает, что там происходит, что гражданское население буквально уничтожают, морят голодом. И тем не менее – несмотря на словесную критику со стороны мирового сообщества… Вот, например, на днях был опубликован документ, который подписали около 30 европейских стран (с критикой действий Израиля – ред.). Но то, чего действительно не хватает – это конкретных, действенных мер в отношении Израиля.Недостаточно просто критиковать. Да, я повторю: это геноцид, это массовое истребление. И это говорят не только палестинцы – об этом заявляют все организации ООН, гуманитарные организации, Amnesty International, Human Rights Watch. Все эти организации указывают на эту ужасающую ситуацию. Но, несмотря на это, нет никаких практических действий. Одной только критики в адрес Израиля недостаточно. И это опасная ситуация, потому что, как по мне, это конец так называемого международного порядка, основанного на правилах.– Какие конкретные меры вы ожидаете?– Смотрите, на прошлой неделе в Европе обсуждалось приостановление действия Соглашения об ассоциации с Израилем (Соглашение об ассоциации между ЕС и Израилем, действует с 2000 года, регулирует всесторонние отношения между ЕС и Израилем – ред.). Но некоторые европейские страны, в том числе Германия и Австрия, выступили против.ЕС – крупнейший торговый партнер Израиля. Соглашение об ассоциации между ЕС и Израилем регулирует все отношения в сфере торговли, экономики, науки, сотрудничества в космосе – практически во всех сферах жизни. Это очень, очень мощный инструмент в руках Евросоюза. И сам ЕС заявляет, что Израиль не соблюдает это соглашение, потому что в статье 2 Соглашения об ассоциации четко сказано, что его основой является уважение прав человека и международного права. И сам Евросоюз признает, что в данном случае Израиль нарушает эти положения. И все же никаких практических шагов по приостановке действия этого соглашения не предпринимается. А это мог бы быть вполне конкретный и эффективный шаг, который оказал бы влияние на Израиль.Но этого не происходит. И именно поэтому я говорю: критики недостаточно.Еще один момент – из Европы по-прежнему поставляется оружие в Израиль. Германия, Великобритания, Италия… Я считаю, что хотя бы в этом вопросе необходимо прекратить поставки вооружения. Существует целый ряд мер, которые можно было бы принять, чтобы действительно положить конец этой ситуации.– А какие меры вы ожидаете от ООН и других международных организаций?– ООН сильна настолько, насколько сильны ее государства-члены. ООН не может действовать, если государства-члены не участвуют в этих действиях. Поэтому ООН может принимать резолюции, но они не будут реализованы, если государства-члены не предпримут соответствующих шагов. И в этом заключается реальное противоречие.ООН уже приняла множество резолюций – как резолюции Генеральной Ассамблеи, так и резолюции Совета по правам человека, – с призывами к прекращению огня, к беспрепятственному доступу гуманитарной помощи в Газу. Но ничего не произошло. Израиль эти резолюции не уважает и действует с полной безнаказанностью. Израиль вообще не привлекается к ответственности.– А при каких условиях возможен режим прекращения огня?– Смотрите, сейчас ведутся переговоры. Хамасчетко заявил, что готов освободить всех живых заложников и вернуть тела погибших. В обмен – полный режим прекращения огня и вывод всех израильских войск из сектора Газа. Израиль это отверг. Израиль настаивает на том, чтобы сохранить контроль над частью сектора Газа.Все предельно ясно: освобождение заложников – с одной стороны, конец войны и полный вывод израильских войск из Газы – с другой. Израиль же пытается заключить сделку, сохраняя контроль над частями Газы. Так дело не пойдет. Говорят о двухмесячном перемирии, но какие гарантии, что после этих двух месяцев Израиль снова не начнет боевые действия? Это уже было: был режим прекращения огня, Израиль его нарушил и возобновил войну.– Значит ли это, что сегодня нет реалистичных предпосылок для скорого перемирия?– Трудно сказать. Как вы знаете, ходят противоречивые слухи о переговорах в Дохе, Катар. Часть информации утекла в СМИ: одни говорят, что сделка близка, другие – что есть сложные моменты. Честно говоря, я не знаю, что правда, а что нет.– Что касается письма, о котором вы упомянули, подписанного более чем 20 европейскими странами, включая Австрию… Германия, США и некоторые другие государства документ не подписали. Как вы оцениваете реакцию Европы? Повлияло ли это письмо на ситуацию?– Во-первых, позитивно, что так много стран – Франция, Великобритания, Канада, Австралия, Италия, Испания – занимают такую позицию. Но, как я сказал в начале, этого недостаточно.Израиль все больше изолируется на международной арене, но, учитывая трагическую ситуацию в Газе, где люди гибнут ежедневно, даже во время нашего разговора, этого недостаточно. Бомбят офисы ВОЗ, детские сады, палатки беженцев. Так называемые гуманитарные центры превращаются в ловушки смерти. Многие погибают не только от бомбежек, но и от голода. Учитывая эту трагедию, одного письма недостаточно. Как я уже сказал, нужны практические меры. Поставки оружия должны быть прекращены, Израиль должен быть наказан – через торговую политику, так больше продолжаться не может.– Недавно Испания, Ирландия, Норвегия и Словения признали Государство Палестина. Как это повлияло на дипломатическую ситуацию? Может ли признание Палестины изменить расстановку сил в международных переговорах?– Признание Государства Палестина – очень важный шаг, потому что с точки зрения международного права Палестина становится все более реальной. Конечно, мы понимаем, что признание не изменит ситуацию на местах. Но с точки зрения международного права Государство Палестина становится реальностью, и это противостоит всем попыткам (израильского премьера Биньямина – ред.) Нетаньяху и его правительства сорвать идею о двух государствах.Во-вторых, нельзя заявлять, как делают многие страны, что они поддерживают решение о двух государствах, но при этом не признают Государство Палестина. Какая в этом логика? Если ты поддерживаешь решение о двух государствах, то нельзя признавать только Израиль.Поэтому я говорю, что те страны, которые признают Палестину, заслуживают доверия. Это очень последовательная позиция, ведь они признали два государства – Израиль и Палестину. И еще раз – признание крайне важно с точки зрения международного права.– Ожидаете ли вы подобных шагов от других стран ЕС, например, Бельгии, Франции, Люксембурга?– Есть признаки, что еще больше стран сделают такой шаг. Как вам известно, в конце этого месяца, 28 числа, в Нью-Йорке состоится конференция под председательством Франции и Саудовской Аравии. Цель конференции – продвинуть решение о двух государствах.Президент (Франции Эммануэль – ред.) Макрон также заявил, что признание Палестины – очень важный и необходимый шаг. Такое мнение разделяют Бельгия и другие европейские страны. Поэтому мы уверены, что либо на конференции, либо по ее итогам все больше европейских стран признают Государство Палестина.– Ожидаете ли вы усиления дипломатического давления на Израиль после этого признания?– Да, конечно. Признание важно для того, чтобы Государство Палестина стало реальностью на уровне международного права и международных организаций. Государства существуют и могут действовать только тогда, когда они признаны. Это невыгодно для государства, которое существует, но не признано никем. Поэтому так важно, что Государство Палестина уже признали более 130 стран. Мы хотим, чтобы все больше стран Европы признали Государство Палестина.– Господин посол, как вы оцениваете позицию России по ситуации в секторе Газа и в целом по израильско-палестинскому конфликту?– Россия занимает очень традиционную историческую позицию, всегда выступала за права палестинского народа. До России Советский Союз был большим сторонником палестинского дела. Российская Федерация по-прежнему является большим союзником палестинского народа. Это отражается, в частности, в сотрудничестве и поддержке, которую мы получаем от России во всех международных организациях, включая ООН. Россия также участвует в оказании гуманитарной помощи сектору Газа.Таким образом, на всех уровнях Россия была и остается союзником палестинского народа.– Видите ли вы возможную роль Москвы как посредника или гаранта мирных соглашений?– Конечно, Москва – важная сила в мире. Российская Федерация никогда не отсутствовала в нашем регионе. Она всегда была здесь и всегда играла роль в нашем регионе.Россия поддерживает отношения как с нами, так и с Израилем. Поэтому Москва всегда находится в очень выгодном положении, чтобы выступать посредником.– Какие меры обсуждаются на уровне Палестинской автономии для восстановления сектора Газа после окончания боевых действий? Есть ли уже какие-то отклики от потенциальных международных доноров?– Для нас Западный берег, включая Восточный Иерусалим, и сектор Газа – единое целое. Поэтому вопрос Газы нельзя рассматривать отдельно. Это – общепалестинский вопрос. Поэтому наше правительство должно играть центральную роль в процессе восстановления.Для восстановления нужны две вещи. Во-первых, мы знаем, что многие страны готовы помочь финансово, технически и материально, как только боевые действия прекратятся и будет подписан долгосрочный режим прекращения огня.Во-вторых, мы никогда не должны отказываться привлекать Израиль к ответственности. Нельзя допустить, чтобы Израиль разрушал, а другие строили. Израиль несет ответственность и по международному праву должен выплачивать компенсации. Но, повторюсь, пока еще слишком рано говорить о деталях этого процесса. Приоритет – прекращение огня и гуманитарная помощь, а уже потом – восстановление.

https://ria.ru/20250725/peskov-2031379087.html

https://ria.ru/20250724/gaza-2031275711.html

https://ria.ru/20250718/stepashin-2029829181.html

https://ria.ru/20250706/briks-2027540564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, израиль, палестина, международные отношения