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Подразделения "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 27.07.2025
Подразделения "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли более 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T11:15:00+03:00
2025-07-27T11:15:00+03:00
2025-07-27T11:47:00+03:00
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Кондратовка и Могрица Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Гатище, Меловое и Чугуновка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и восемь артиллерийских орудий, в том числе одно западного производства. Уничтожены два склада боеприпасов и три склада материальных средств", - отмечает МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО
ВСУ потеряли более 170 военных в зоне действия "Севера"