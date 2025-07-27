https://ria.ru/20250727/sever-2031713413.html

Подразделения "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 27.07.2025

Подразделения "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО

ВСУ за сутки потеряли более 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T11:15:00+03:00

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2025-07-27T11:47:00+03:00

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Кондратовка и Могрица Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Гатище, Меловое и Чугуновка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и восемь артиллерийских орудий, в том числе одно западного производства. Уничтожены два склада боеприпасов и три склада материальных средств", - отмечает МО РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины