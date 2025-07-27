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Подразделения "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 27.07.2025
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11:15 27.07.2025 (обновлено: 11:47 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/sever-2031713413.html
Подразделения "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 27.07.2025
Подразделения "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли более 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T11:15:00+03:00
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Кондратовка и Могрица Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Гатище, Меловое и Чугуновка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и восемь артиллерийских орудий, в том числе одно западного производства. Уничтожены два склада боеприпасов и три склада материальных средств", - отмечает МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО

ВСУ потеряли более 170 военных в зоне действия "Севера"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Кондратовка и Могрица Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Гатище, Меловое и Чугуновка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и восемь артиллерийских орудий, в том числе одно западного производства. Уничтожены два склада боеприпасов и три склада материальных средств", - отмечает МО РФ.
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