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Вучич опроверг заявления министра о санкциях против России - РИА Новости, 27.07.2025
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12:33 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/serbiya-2031723094.html
Вучич опроверг заявления министра о санкциях против России
Вучич опроверг заявления министра о санкциях против России - РИА Новости, 27.07.2025
Вучич опроверг заявления министра о санкциях против России
Сербия не будет вводить санкции против России, министр по евроинтеграции Неманья Старович выразился неосторожно, а СМИ его неточно интерпретировали, сообщил... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T12:33:00+03:00
2025-07-27T12:33:00+03:00
в мире
сербия
россия
белград (город)
александр вулин
александр вучич
евросоюз
брикс
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БЕЛГРАД, 27 июл - РИА Новости. Сербия не будет вводить санкции против России, министр по евроинтеграции Неманья Старович выразился неосторожно, а СМИ его неточно интерпретировали, сообщил сербский президент Александр Вучич. Министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявил ранее в интервью австрийскому информагентству APA, что Белград готов поддержать антироссийские санкции Евросоюза в обмен на реальную перспективу членства в ЕС. "Он немного по-другому говорил - министр Старович. Во всяком случае, говорил неосторожно, но по-другому. Мне жаль, что некоторые наши друзья в российских СМИ дождались чего-то, чтобы поставить на вид Сербии, и что есть много людей на местной политической сцене, которые быстрее подскакивают, чтобы защитить россиян, чем чтобы защитить сербов. Должен их разочаровать всех вместе - Сербия не будет вводить санкции против РФ, наша политика основывается на принципах, а не на том, что нам что-то нравится или нет в определенный момент", - сказал Вучич журналистам на осмотре центра паллиативной помощи в Батайнице под Белградом. Он напомнил, что лично писал выводы Совета национальной безопасности в марте 2022 года, согласно которым Сербия осудила действия РФ на Украине, но отказалась поддерживать санкции Запада. Глава сербского государства также уточнил, что оборонная промышленность страны с 1 июля "не экспортировала ни одной пули, чтобы никто не мог обвинить нас в том, что где-либо подогреваем вооруженные конфликты". Сербский премьер Джуро Мацут в минувшую пятницу указал, что в тот период времени, пока он на своем посту, официальный Белград не поддержит санкции Запада против Москвы, при этом сербская оппозиция требует проведения досрочных выборов как можно скорее. Партия бывшего вице-премьера Сербии Александра Вулина "Движение социалистов" (ПС) также осудила сербского министра по евроинтеграции за допущение возможности введения официальным Белградом санкций в отношении России на пороге членства в ЕС. Комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос 29 марта указала сербскому руководству, что Вулин не должен войти в состав нового правительства после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС, и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране. Вулин не вошел в состав правительства нового премьера Джуро Мацуты, утвержденного парламентом 15 апреля, где большинство ключевых министров предыдущего кабмина сохранили свои посты. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20250726/serbiya-2031552819.html
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в мире, сербия, россия, белград (город), александр вулин, александр вучич, евросоюз, брикс
В мире, Сербия, Россия, Белград (город), Александр Вулин, Александр Вучич, Евросоюз, БРИКС
Вучич опроверг заявления министра о санкциях против России

Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России

© AP Photo / Darko VojinovicАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 27 июл - РИА Новости. Сербия не будет вводить санкции против России, министр по евроинтеграции Неманья Старович выразился неосторожно, а СМИ его неточно интерпретировали, сообщил сербский президент Александр Вучич.
Министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявил ранее в интервью австрийскому информагентству APA, что Белград готов поддержать антироссийские санкции Евросоюза в обмен на реальную перспективу членства в ЕС.
Джуро Мацут - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Премьер-министр Сербии сделал заявление о санкциях против России
Вчера, 02:43
"Он немного по-другому говорил - министр Старович. Во всяком случае, говорил неосторожно, но по-другому. Мне жаль, что некоторые наши друзья в российских СМИ дождались чего-то, чтобы поставить на вид Сербии, и что есть много людей на местной политической сцене, которые быстрее подскакивают, чтобы защитить россиян, чем чтобы защитить сербов. Должен их разочаровать всех вместе - Сербия не будет вводить санкции против РФ, наша политика основывается на принципах, а не на том, что нам что-то нравится или нет в определенный момент", - сказал Вучич журналистам на осмотре центра паллиативной помощи в Батайнице под Белградом.
Он напомнил, что лично писал выводы Совета национальной безопасности в марте 2022 года, согласно которым Сербия осудила действия РФ на Украине, но отказалась поддерживать санкции Запада. Глава сербского государства также уточнил, что оборонная промышленность страны с 1 июля "не экспортировала ни одной пули, чтобы никто не мог обвинить нас в том, что где-либо подогреваем вооруженные конфликты".
Сербский премьер Джуро Мацут в минувшую пятницу указал, что в тот период времени, пока он на своем посту, официальный Белград не поддержит санкции Запада против Москвы, при этом сербская оппозиция требует проведения досрочных выборов как можно скорее.
Государственные флаги РФ и Сербии в Белграде - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В Сербии заявили о готовности поддержать меры против России ради места в ЕС
25 июля, 16:58
Партия бывшего вице-премьера Сербии Александра Вулина "Движение социалистов" (ПС) также осудила сербского министра по евроинтеграции за допущение возможности введения официальным Белградом санкций в отношении России на пороге членства в ЕС.
Комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос 29 марта указала сербскому руководству, что Вулин не должен войти в состав нового правительства после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что Сербия никогда не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС, и поблагодарил российские спецслужбы за помощь сербским властям в борьбе с массовыми протестами в стране. Вулин не вошел в состав правительства нового премьера Джуро Мацуты, утвержденного парламентом 15 апреля, где большинство ключевых министров предыдущего кабмина сохранили свои посты.
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Вучич рассказал о необычном обещании Си Цзиньпина
Вчера, 22:27
 
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