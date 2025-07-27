https://ria.ru/20250727/saratov-2031805053.html

Выпускник СГТУ погиб при взрыве газа в жилом доме в Саратове

Выпускник СГТУ погиб при взрыве газа в жилом доме в Саратове - РИА Новости, 27.07.2025

Выпускник СГТУ погиб при взрыве газа в жилом доме в Саратове

Выпускник Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина Артем Гаспарян оказался среди погибших в результате взрыва газа в... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T22:38:00+03:00

2025-07-27T22:38:00+03:00

2025-07-27T22:38:00+03:00

происшествия

россия

саратов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости. Выпускник Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина Артем Гаспарян оказался среди погибших в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове, сообщил вуз. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме на улице Блинова, 2. Изначально ведомство сообщало о трех погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В воскресенье МЧС РФ сообщило о завершении поисково-спасательных работ. "Среди погибших в результате трагедии в доме 2 на улице Блинова - выпускник СГТУ. Гаспарян Артём выпустился в этом году по специальности "Экономическая безопасность" Социально-экономического института Политеха. Во время учебы он активно участвовал в научных олимпиадах по стратегическому аудиту, финансовому планированию и бухгалтерскому учёту, развивался не только профессионально, но и в социальной сфере: был участником благотворительных акций, посвящённых 80-летию Великой Победы, оказывал поддержку семьям участников СВО, помогал людям пожилого возраста. Эта потеря - боль для всех нас. Артем навсегда останется в нашей памяти отзывчивым, добрым и целеустремлённым человеком", - говорится в Telegram-канале вуза.В университете выразили соболезнования родным и близким Гаспаряна.

https://ria.ru/20250727/saratov-2031789966.html

россия

саратов

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Работа специалистов по разбору завалов в Саратове Поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения дома в Саратове будут продолжаться и ночью, сообщил губернатор. На видео корреспондента РИА Новости – работа специалистов по разбору завалов, идущая сейчас. 2025-07-27T22:38 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове