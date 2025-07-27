Выпускник СГТУ погиб при взрыве газа в жилом доме в Саратове
СГТУ: выпускник вуза Гаспарян оказался среди погибших при взрыве газа в Саратове
© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
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САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости. Выпускник Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина Артем Гаспарян оказался среди погибших в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове, сообщил вуз.
МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме на улице Блинова, 2. Изначально ведомство сообщало о трех погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В воскресенье МЧС РФ сообщило о завершении поисково-спасательных работ.
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"Среди погибших в результате трагедии в доме 2 на улице Блинова - выпускник СГТУ. Гаспарян Артём выпустился в этом году по специальности "Экономическая безопасность" Социально-экономического института Политеха. Во время учебы он активно участвовал в научных олимпиадах по стратегическому аудиту, финансовому планированию и бухгалтерскому учёту, развивался не только профессионально, но и в социальной сфере: был участником благотворительных акций, посвящённых 80-летию Великой Победы, оказывал поддержку семьям участников СВО, помогал людям пожилого возраста. Эта потеря - боль для всех нас. Артем навсегда останется в нашей памяти отзывчивым, добрым и целеустремлённым человеком", - говорится в Telegram-канале вуза.
В университете выразили соболезнования родным и близким Гаспаряна.