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Выпускник СГТУ погиб при взрыве газа в жилом доме в Саратове - РИА Новости, 27.07.2025
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22:38 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/saratov-2031805053.html
Выпускник СГТУ погиб при взрыве газа в жилом доме в Саратове
Выпускник СГТУ погиб при взрыве газа в жилом доме в Саратове - РИА Новости, 27.07.2025
Выпускник СГТУ погиб при взрыве газа в жилом доме в Саратове
Выпускник Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина Артем Гаспарян оказался среди погибших в результате взрыва газа в... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T22:38:00+03:00
2025-07-27T22:38:00+03:00
происшествия
россия
саратов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости. Выпускник Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина Артем Гаспарян оказался среди погибших в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове, сообщил вуз. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме на улице Блинова, 2. Изначально ведомство сообщало о трех погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В воскресенье МЧС РФ сообщило о завершении поисково-спасательных работ. &quot;Среди погибших в результате трагедии в доме 2 на улице Блинова - выпускник СГТУ. Гаспарян Артём выпустился в этом году по специальности &quot;Экономическая безопасность&quot; Социально-экономического института Политеха. Во время учебы он активно участвовал в научных олимпиадах по стратегическому аудиту, финансовому планированию и бухгалтерскому учёту, развивался не только профессионально, но и в социальной сфере: был участником благотворительных акций, посвящённых 80-летию Великой Победы, оказывал поддержку семьям участников СВО, помогал людям пожилого возраста. Эта потеря - боль для всех нас. Артем навсегда останется в нашей памяти отзывчивым, добрым и целеустремлённым человеком&quot;, - говорится в Telegram-канале вуза.В университете выразили соболезнования родным и близким Гаспаряна.
https://ria.ru/20250727/saratov-2031789966.html
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Работа специалистов по разбору завалов в Саратове
Поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения дома в Саратове будут продолжаться и ночью, сообщил губернатор. На видео корреспондента РИА Новости – работа специалистов по разбору завалов, идущая сейчас.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Россия, Саратов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
Выпускник СГТУ погиб при взрыве газа в жилом доме в Саратове

СГТУ: выпускник вуза Гаспарян оказался среди погибших при взрыве газа в Саратове

© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Ирина Фенина
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Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
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САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости. Выпускник Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина Артем Гаспарян оказался среди погибших в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове, сообщил вуз.
МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме на улице Блинова, 2. Изначально ведомство сообщало о трех погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В воскресенье МЧС РФ сообщило о завершении поисково-спасательных работ.
«

"Среди погибших в результате трагедии в доме 2 на улице Блинова - выпускник СГТУ. Гаспарян Артём выпустился в этом году по специальности "Экономическая безопасность" Социально-экономического института Политеха. Во время учебы он активно участвовал в научных олимпиадах по стратегическому аудиту, финансовому планированию и бухгалтерскому учёту, развивался не только профессионально, но и в социальной сфере: был участником благотворительных акций, посвящённых 80-летию Великой Победы, оказывал поддержку семьям участников СВО, помогал людям пожилого возраста. Эта потеря - боль для всех нас. Артем навсегда останется в нашей памяти отзывчивым, добрым и целеустремлённым человеком", - говорится в Telegram-канале вуза.

В университете выразили соболезнования родным и близким Гаспаряна.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
В Саратове обследуют последние подъезды дома, где взорвался газ
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ПроисшествияРоссияСаратовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
 
 
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