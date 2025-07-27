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Люди, которых считали пропавшими после взрыва в доме в Саратове, живы - РИА Новости, 27.07.2025
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20:35 27.07.2025 (обновлено: 20:49 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/saratov-2031792133.html
Люди, которых считали пропавшими после взрыва в доме в Саратове, живы
Люди, которых считали пропавшими после взрыва в доме в Саратове, живы - РИА Новости, 27.07.2025
Люди, которых считали пропавшими после взрыва в доме в Саратове, живы
Люди, которые числились пропавшими без вести после взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Саратове, оказались живы, сообщили РИА Новости в правительстве... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T20:35:00+03:00
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происшествия
россия
саратов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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САРАТОВ, 27 июл — РИА Новости. Люди, которые числились пропавшими без вести после взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Саратове, оказались живы, сообщили РИА Новости в правительстве региона. &quot;Да&quot;, — сказал собеседник агентства.В пятницу в десятиэтажке на улице Блинова в Саратове взорвался газ. Часть здания обвалилась. По последним данным, число погибших возросло до семи, за помощью к медикам обратились 16 человек. Жильцов дома эвакуировали в пункты временного размещения. МЧС завершило поисково-спасательную операцию. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор Роман Бусаргин объявил 26 июля днем траура в регионе.
россия
саратов
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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Работа специалистов по разбору завалов в Саратове
Поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения дома в Саратове будут продолжаться и ночью, сообщил губернатор. На видео корреспондента РИА Новости – работа специалистов по разбору завалов, идущая сейчас.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Россия, Саратов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
Люди, которых считали пропавшими после взрыва в доме в Саратове, живы

Люди, числившиеся пропавшими без вести после взрыва газа в доме в Саратове, живы

© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Ирина Фенина
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Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
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САРАТОВ, 27 июл — РИА Новости. Люди, которые числились пропавшими без вести после взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Саратове, оказались живы, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
«

"Да", — сказал собеседник агентства.

В пятницу в десятиэтажке на улице Блинова в Саратове взорвался газ. Часть здания обвалилась. По последним данным, число погибших возросло до семи, за помощью к медикам обратились 16 человек. Жильцов дома эвакуировали в пункты временного размещения.
МЧС завершило поисково-спасательную операцию. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор Роман Бусаргин объявил 26 июля днем траура в регионе.
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Сотрудники МЧС России и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.

Сотрудники МЧС РФ и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове

Сотрудники МЧС России и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
1 из 5
© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанк

Сотрудники МЧС России и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.

Сотрудники МЧС РФ и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове

Сотрудники МЧС России и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.

© РИА Новости / Ирина Фенина
Перейти в медиабанк
2 из 5
© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанк

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.

© РИА Новости / Ирина Фенина
Перейти в медиабанк
3 из 5
© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанк

Сотрудники МЧС России и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове

Сотрудники МЧС России и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.

© РИА Новости / Ирина Фенина
Перейти в медиабанк
4 из 5
© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанк

Сотрудники МЧС России и местные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.

Сотрудники МЧС РФ и местные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове

Сотрудники МЧС России и местные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.

© РИА Новости / Ирина Фенина
Перейти в медиабанк
5 из 5

Сотрудники МЧС России и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
1 из 5

Сотрудники МЧС России и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.

© РИА Новости / Ирина Фенина
Перейти в медиабанк
2 из 5

Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.

© РИА Новости / Ирина Фенина
Перейти в медиабанк
3 из 5

Сотрудники МЧС России и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.

© РИА Новости / Ирина Фенина
Перейти в медиабанк
4 из 5

Сотрудники МЧС России и местные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.

© РИА Новости / Ирина Фенина
Перейти в медиабанк
5 из 5
 
ПроисшествияРоссияСаратовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
 
 
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