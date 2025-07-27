https://ria.ru/20250727/saratov-2031792133.html

Люди, которых считали пропавшими после взрыва в доме в Саратове, живы

Люди, которых считали пропавшими после взрыва в доме в Саратове, живы - РИА Новости, 27.07.2025

Люди, которых считали пропавшими после взрыва в доме в Саратове, живы

Люди, которые числились пропавшими без вести после взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Саратове, оказались живы, сообщили РИА Новости в правительстве... РИА Новости, 27.07.2025

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2025-07-27T20:35:00+03:00

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происшествия

россия

саратов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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САРАТОВ, 27 июл — РИА Новости. Люди, которые числились пропавшими без вести после взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Саратове, оказались живы, сообщили РИА Новости в правительстве региона. "Да", — сказал собеседник агентства.В пятницу в десятиэтажке на улице Блинова в Саратове взорвался газ. Часть здания обвалилась. По последним данным, число погибших возросло до семи, за помощью к медикам обратились 16 человек. Жильцов дома эвакуировали в пункты временного размещения. МЧС завершило поисково-спасательную операцию. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор Роман Бусаргин объявил 26 июля днем траура в регионе.

россия

саратов

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа специалистов по разбору завалов в Саратове Поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения дома в Саратове будут продолжаться и ночью, сообщил губернатор. На видео корреспондента РИА Новости – работа специалистов по разбору завалов, идущая сейчас. 2025-07-27T20:35 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове