Люди, которых считали пропавшими после взрыва в доме в Саратове, живы

Люди, числившиеся пропавшими без вести после взрыва газа в доме в Саратове, живы
"Да", — сказал собеседник агентства.
Сотрудники МЧС России и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.
Сотрудники МЧС России и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.
Сотрудники МЧС России и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.
Сотрудники МЧС России и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.
Сотрудники МЧС России и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.
Сотрудники МЧС России и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.
Сотрудники МЧС России и местные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.
Сотрудники МЧС России и местные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.
Сотрудники МЧС России и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.
Сотрудники МЧС России и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.
Сотрудники МЧС России и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.
Сотрудники МЧС России и местные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове.