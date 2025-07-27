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В саратовской многоэтажке завершили поисково-спасательные работы
В саратовской многоэтажке завершили поисково-спасательные работы - РИА Новости, 27.07.2025
В саратовской многоэтажке завершили поисково-спасательные работы
Поисково-спасательные работы в многоквартирном жилом доме в Саратове после взрыва газа завершены, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T18:09:00+03:00
2025-07-27T18:09:00+03:00
2025-07-27T18:12:00+03:00
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
саратов
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Поисково-спасательные работы в многоквартирном жилом доме в Саратове после взрыва газа завершены, сообщила пресс-служба МЧС России.МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности."Поисково-спасательные работы в многоквартирном жилом доме в Саратове завершены. На месте продолжаются работы по сбору и вывозу строительного мусора", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что с пострадавшими и родственниками погибших работают психологи МЧС РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове, саратов
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В саратовской многоэтажке завершили поисково-спасательные работы
МЧС: поисково-спасательные работы в жилой многоэтажке в Саратове завершены