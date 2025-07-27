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В саратовской многоэтажке завершили поисково-спасательные работы - РИА Новости, 27.07.2025
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18:09 27.07.2025 (обновлено: 18:12 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/saratov-2031776983.html
В саратовской многоэтажке завершили поисково-спасательные работы
В саратовской многоэтажке завершили поисково-спасательные работы - РИА Новости, 27.07.2025
В саратовской многоэтажке завершили поисково-спасательные работы
Поисково-спасательные работы в многоквартирном жилом доме в Саратове после взрыва газа завершены, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T18:09:00+03:00
2025-07-27T18:12:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
саратов
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Поисково-спасательные работы в многоквартирном жилом доме в Саратове после взрыва газа завершены, сообщила пресс-служба МЧС России.МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.&quot;Поисково-спасательные работы в многоквартирном жилом доме в Саратове завершены. На месте продолжаются работы по сбору и вывозу строительного мусора&quot;, - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что с пострадавшими и родственниками погибших работают психологи МЧС РФ.
https://ria.ru/20250727/saratov-2031712780.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове, саратов
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове, Саратов
В саратовской многоэтажке завершили поисково-спасательные работы

МЧС: поисково-спасательные работы в жилой многоэтажке в Саратове завершены

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Сотрудники МЧС РФ и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники МЧС РФ и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Поисково-спасательные работы в многоквартирном жилом доме в Саратове после взрыва газа завершены, сообщила пресс-служба МЧС России.
МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
«

"Поисково-спасательные работы в многоквартирном жилом доме в Саратове завершены. На месте продолжаются работы по сбору и вывозу строительного мусора", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с пострадавшими и родственниками погибших работают психологи МЧС РФ.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в многоэтажке в СаратовеСаратов
 
 
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