https://ria.ru/20250727/saratov-2031712780.html

На месте взрыва газа в Саратове работают альпинисты

На месте взрыва газа в Саратове работают альпинисты - РИА Новости, 27.07.2025

На месте взрыва газа в Саратове работают альпинисты

Альпинисты привлечены к поисково-спасательной операции на месте взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T11:06:00+03:00

2025-07-27T11:06:00+03:00

2025-07-27T11:06:00+03:00

происшествия

саратов

россия

роман бусаргин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в многоэтажке в саратове

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САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости. Альпинисты привлечены к поисково-спасательной операции на месте взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове, сообщил губернатор Роман Бусаргин. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "Разбор завалов продолжался всю ночь. Сейчас сотрудники МЧС России и областной службы спасения устраняют завалы параллельно на нижних и верхних этажах. Задействованы высококвалифицированные альпинисты спецотделения облспаса. Крайне сложный вид работ. Для этого привлекаем специализированную технику. Действовать нужно очень аккуратно, чтобы не подвергать риску личный состав. Ресурсов достаточно. Вывоз обломков здания так же проводился всю ночь. Вывезено более 2 тысяч кубометров", - написал Бусаргин в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250727/saratov-2031694632.html

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происшествия, саратов, россия, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове