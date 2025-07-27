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На месте взрыва газа в Саратове работают альпинисты - РИА Новости, 27.07.2025
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11:06 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/saratov-2031712780.html
На месте взрыва газа в Саратове работают альпинисты
На месте взрыва газа в Саратове работают альпинисты - РИА Новости, 27.07.2025
На месте взрыва газа в Саратове работают альпинисты
Альпинисты привлечены к поисково-спасательной операции на месте взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T11:06:00+03:00
2025-07-27T11:06:00+03:00
происшествия
саратов
россия
роман бусаргин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости. Альпинисты привлечены к поисково-спасательной операции на месте взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове, сообщил губернатор Роман Бусаргин. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "Разбор завалов продолжался всю ночь. Сейчас сотрудники МЧС России и областной службы спасения устраняют завалы параллельно на нижних и верхних этажах. Задействованы высококвалифицированные альпинисты спецотделения облспаса. Крайне сложный вид работ. Для этого привлекаем специализированную технику. Действовать нужно очень аккуратно, чтобы не подвергать риску личный состав. Ресурсов достаточно. Вывоз обломков здания так же проводился всю ночь. Вывезено более 2 тысяч кубометров", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
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происшествия, саратов, россия, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Саратов, Россия, Роман Бусаргин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
На месте взрыва газа в Саратове работают альпинисты

Губернатор Бусаргин: на месте взрыва газа в доме в Саратове работают альпинисты

© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Ирина Фенина
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Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Архивное фото
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САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости. Альпинисты привлечены к поисково-спасательной операции на месте взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Разбор завалов продолжался всю ночь. Сейчас сотрудники МЧС России и областной службы спасения устраняют завалы параллельно на нижних и верхних этажах. Задействованы высококвалифицированные альпинисты спецотделения облспаса. Крайне сложный вид работ. Для этого привлекаем специализированную технику. Действовать нужно очень аккуратно, чтобы не подвергать риску личный состав. Ресурсов достаточно. Вывоз обломков здания так же проводился всю ночь. Вывезено более 2 тысяч кубометров", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
Сотрудники МЧС РФ и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
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08:14
 
ПроисшествияСаратовРоссияРоман БусаргинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
 
 
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