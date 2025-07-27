Рейтинг@Mail.ru
Рубио назвал кандидата в президенты США в 2028 году от республиканцев - РИА Новости, 27.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:30 27.07.2025 (обновлено: 15:00 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/rubio-2031687343.html
Рубио назвал кандидата в президенты США в 2028 году от республиканцев
Рубио назвал кандидата в президенты США в 2028 году от республиканцев - РИА Новости, 27.07.2025
Рубио назвал кандидата в президенты США в 2028 году от республиканцев
Госсекретарь США Марко Рубио назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса "отличным кандидатом" от республиканцев на выборах президента в 2028 году. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T04:30:00+03:00
2025-07-27T15:00:00+03:00
в мире
сша
марко рубио
дональд трамп
джеймс дэвид вэнс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028538567_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e9921de89b292cade424e66c24b01174.jpg
ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса "отличным кандидатом" от республиканцев на выборах президента в 2028 году.&quot;Думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом&quot;, — сказал Рубио в интервью невестке президента США Ларе Трамп на Fox News, отвечая на вопрос о своих планах на следующие выборы президента.В мае в интервью телеканалу NBC президент США Дональд Трамп допустил выдвижение вице-президента страны Джей Ди Вэнса кандидатом на пост следующего главы государства после своего ухода с поста, назвав того "блестящем парнем".Тем не менее тогда нынешний хозяин Белого дома признался, что не хотел бы вовлекаться в будущие предвыборные процессы.
https://ria.ru/20250713/ssha-2028642571.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028538567_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae878b254644b11fc0d49784bf574265.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, марко рубио, дональд трамп, джеймс дэвид вэнс
В мире, США, Марко Рубио, Дональд Трамп, Джеймс Дэвид Вэнс
Рубио назвал кандидата в президенты США в 2028 году от республиканцев

Рубио назвал Вэнса отличным кандидатом в президенты США от республиканцев

© AP Photo / Mark SchiefelbeinМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса "отличным кандидатом" от республиканцев на выборах президента в 2028 году.
«

"Думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом", — сказал Рубио в интервью невестке президента США Ларе Трамп на Fox News, отвечая на вопрос о своих планах на следующие выборы президента.

В мае в интервью телеканалу NBC президент США Дональд Трамп допустил выдвижение вице-президента страны Джей Ди Вэнса кандидатом на пост следующего главы государства после своего ухода с поста, назвав того "блестящем парнем".
Тем не менее тогда нынешний хозяин Белого дома признался, что не хотел бы вовлекаться в будущие предвыборные процессы.
Протесты в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
"Сперва мы возьмем Калифорнию". В США назвали имя следующего президента
13 июля, 08:00
 
В миреСШАМарко РубиоДональд ТрампДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала