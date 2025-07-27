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Рубио назвал кандидата в президенты США в 2028 году от республиканцев
Рубио назвал кандидата в президенты США в 2028 году от республиканцев - РИА Новости, 27.07.2025
Рубио назвал кандидата в президенты США в 2028 году от республиканцев
Госсекретарь США Марко Рубио назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса "отличным кандидатом" от республиканцев на выборах президента в 2028 году. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T04:30:00+03:00
2025-07-27T04:30:00+03:00
2025-07-27T15:00:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса "отличным кандидатом" от республиканцев на выборах президента в 2028 году."Думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом", — сказал Рубио в интервью невестке президента США Ларе Трамп на Fox News, отвечая на вопрос о своих планах на следующие выборы президента.В мае в интервью телеканалу NBC президент США Дональд Трамп допустил выдвижение вице-президента страны Джей Ди Вэнса кандидатом на пост следующего главы государства после своего ухода с поста, назвав того "блестящем парнем".Тем не менее тогда нынешний хозяин Белого дома признался, что не хотел бы вовлекаться в будущие предвыборные процессы.
https://ria.ru/20250713/ssha-2028642571.html
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в мире, сша, марко рубио, дональд трамп, джеймс дэвид вэнс
В мире, США, Марко Рубио, Дональд Трамп, Джеймс Дэвид Вэнс
Рубио назвал кандидата в президенты США в 2028 году от республиканцев
Рубио назвал Вэнса отличным кандидатом в президенты США от республиканцев