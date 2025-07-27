https://ria.ru/20250727/rubio-2031687192.html

Рубио заявил, что США стремятся к уважительным отношениям с Китаем

Рубио заявил, что США стремятся к уважительным отношениям с Китаем - РИА Новости, 27.07.2025

Рубио заявил, что США стремятся к уважительным отношениям с Китаем

Соединенные Штаты хотят уважительных отношений с Китаем, но будут отстаивать свою позицию в случае разногласий, заявил госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T04:23:00+03:00

2025-07-27T04:23:00+03:00

2025-07-27T04:28:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты хотят уважительных отношений с Китаем, но будут отстаивать свою позицию в случае разногласий, заявил госсекретарь Марко Рубио."Мы должны уметь взаимодействовать с китайской стороной хотя бы для того, чтобы избежать недоразумений. Поэтому нам необходимо поддерживать с ними отношения. Мы стремимся к уважительным отношениям с ними. Но в тех вопросах, где у нас есть разногласия, мы всегда должны отстаивать американскую позицию", - сказал Рубио в интервью невестке президента США Ларе Трамп на Fox News.

https://ria.ru/20250724/tramp-2031013240.html

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в мире, сша, китай, марко рубио