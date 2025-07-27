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Рубио заявил, что США стремятся к уважительным отношениям с Китаем - РИА Новости, 27.07.2025
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04:23 27.07.2025 (обновлено: 04:28 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/rubio-2031687192.html
Рубио заявил, что США стремятся к уважительным отношениям с Китаем
Рубио заявил, что США стремятся к уважительным отношениям с Китаем - РИА Новости, 27.07.2025
Рубио заявил, что США стремятся к уважительным отношениям с Китаем
Соединенные Штаты хотят уважительных отношений с Китаем, но будут отстаивать свою позицию в случае разногласий, заявил госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T04:23:00+03:00
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в мире
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты хотят уважительных отношений с Китаем, но будут отстаивать свою позицию в случае разногласий, заявил госсекретарь Марко Рубио."Мы должны уметь взаимодействовать с китайской стороной хотя бы для того, чтобы избежать недоразумений. Поэтому нам необходимо поддерживать с ними отношения. Мы стремимся к уважительным отношениям с ними. Но в тех вопросах, где у нас есть разногласия, мы всегда должны отстаивать американскую позицию", - сказал Рубио в интервью невестке президента США Ларе Трамп на Fox News.
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в мире, сша, китай, марко рубио
В мире, США, Китай, Марко Рубио
Рубио заявил, что США стремятся к уважительным отношениям с Китаем

Рубио: США стремятся к уважительным отношениям с Китаем

© AP Photo / Mandel NganМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Mandel Ngan
Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты хотят уважительных отношений с Китаем, но будут отстаивать свою позицию в случае разногласий, заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Мы должны уметь взаимодействовать с китайской стороной хотя бы для того, чтобы избежать недоразумений. Поэтому нам необходимо поддерживать с ними отношения. Мы стремимся к уважительным отношениям с ними. Но в тех вопросах, где у нас есть разногласия, мы всегда должны отстаивать американскую позицию", - сказал Рубио в интервью невестке президента США Ларе Трамп на Fox News.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Трамп рассказал о переговорах с Китаем по торговой сделке
24 июля, 00:39
 
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