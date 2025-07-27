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Трамп теряет терпение в отношении урегулирования на Украине, заявил Рубио

Трамп теряет терпение в отношении урегулирования на Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 27.07.2025

Трамп теряет терпение в отношении урегулирования на Украине, заявил Рубио

Президент США Дональд Трамп все меньше готов ждать шагов со стороны Москвы по завершению украинского конфликта, заявил госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T04:12:00+03:00

2025-07-27T04:12:00+03:00

2025-07-27T15:03:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп все меньше готов ждать шагов со стороны Москвы по завершению украинского конфликта, заявил госсекретарь Марко Рубио."Пришло время действовать, и, как мне кажется, президент совершенно ясно дал это понять. Он теряет терпение и все меньше готов продолжать ждать, пока российская сторона предпримет какие-либо шаги для завершения этой войны", — сказал Рубио в интервью невестке президента США Ларе Трамп на Fox News.

https://ria.ru/20250726/ukraina-2031623001.html

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