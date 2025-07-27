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Трамп теряет терпение в отношении урегулирования на Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 27.07.2025
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04:12 27.07.2025 (обновлено: 15:03 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/rubio-2031686973.html
Трамп теряет терпение в отношении урегулирования на Украине, заявил Рубио
Трамп теряет терпение в отношении урегулирования на Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 27.07.2025
Трамп теряет терпение в отношении урегулирования на Украине, заявил Рубио
Президент США Дональд Трамп все меньше готов ждать шагов со стороны Москвы по завершению украинского конфликта, заявил госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T04:12:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп все меньше готов ждать шагов со стороны Москвы по завершению украинского конфликта, заявил госсекретарь Марко Рубио."Пришло время действовать, и, как мне кажется, президент совершенно ясно дал это понять. Он теряет терпение и все меньше готов продолжать ждать, пока российская сторона предпримет какие-либо шаги для завершения этой войны", — сказал Рубио в интервью невестке президента США Ларе Трамп на Fox News.
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В мире, Украина, Россия, Москва, США, Дональд Трамп, Марко Рубио
Трамп теряет терпение в отношении урегулирования на Украине, заявил Рубио

Рубио: Трамп теряет терпение в отношении урегулирования на Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп все меньше готов ждать шагов со стороны Москвы по завершению украинского конфликта, заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Пришло время действовать, и, как мне кажется, президент совершенно ясно дал это понять. Он теряет терпение и все меньше готов продолжать ждать, пока российская сторона предпримет какие-либо шаги для завершения этой войны", — сказал Рубио в интервью невестке президента США Ларе Трамп на Fox News.
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Вчера, 15:42
 
В миреУкраинаРоссияМоскваСШАДональд ТрампМарко Рубио
 
 
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