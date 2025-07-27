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Российские военные уничтожили две роботизированные платформы у Часова Яра - РИА Новости, 28.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:29 27.07.2025 (обновлено: 08:13 28.07.2025)
https://ria.ru/20250727/rossiya-2031804591.html
Российские военные уничтожили две роботизированные платформы у Часова Яра
Российские военные уничтожили две роботизированные платформы у Часова Яра - РИА Новости, 28.07.2025
Российские военные уничтожили две роботизированные платформы у Часова Яра
Военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии группировки войск "Южная" ВС РФ пресекают попытки ВСУ вести снабжение подразделений роботизированными платформами на... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-27T22:29:00+03:00
2025-07-28T08:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
часов яр
артемовск (донецкая область)
донбасс
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
южный военный округ
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ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии группировки войск "Южная" ВС РФ пресекают попытки ВСУ вести снабжение подразделений роботизированными платформами на передовых позициях у Часова Яра, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО. "Бойцами 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск были уничтожены две роботизированные платформы, доставлявшие к линии боевого соприкосновения провизию и боеприпасы, что лишило передовой опорный пункт ВСУ возможности обороняться и позволило подразделениям Вооруженных Сил Российской Федерации продвинуться вперед, заняв украинские укрепления", - сообщили в пресс-службе. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250727/vsu-2031780224.html
часов яр
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Уничтожение платформ с провизией и боеприпасами ВСУ у Часова Яра
Военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии группировки войск "Южная" ВС РФ пресекают попытки ВСУ вести снабжение подразделений роботизированными платформами на передовых позициях у Часова Яра. Кадры уничтожения платформ с провизией и боеприпасами оказались в распоряжении РИА Новости.
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безопасность, часов яр, артемовск (донецкая область), донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, южный военный округ, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Часов Яр, Артемовск (Донецкая область), Донбасс, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Южный военный округ, Происшествия
Российские военные уничтожили две роботизированные платформы у Часова Яра

ВС России пресекли попытки снабжения ВСУ у Часова Яра

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ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии группировки войск "Южная" ВС РФ пресекают попытки ВСУ вести снабжение подразделений роботизированными платформами на передовых позициях у Часова Яра, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО.
"Бойцами 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск были уничтожены две роботизированные платформы, доставлявшие к линии боевого соприкосновения провизию и боеприпасы, что лишило передовой опорный пункт ВСУ возможности обороняться и позволило подразделениям Вооруженных Сил Российской Федерации продвинуться вперед, заняв украинские укрепления", - сообщили в пресс-службе.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
ВСУ потеряли склад боеприпасов на участке у Константиновки в ДНР
Вчера, 18:36
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧасов ЯрАртемовск (Донецкая область)ДонбассВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЮжный военный округПроисшествия
 
 
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