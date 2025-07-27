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Российские военные уничтожили две роботизированные платформы у Часова Яра
Российские военные уничтожили две роботизированные платформы у Часова Яра - РИА Новости, 28.07.2025
Российские военные уничтожили две роботизированные платформы у Часова Яра
Военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии группировки войск "Южная" ВС РФ пресекают попытки ВСУ вести снабжение подразделений роботизированными платформами на... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-27T22:29:00+03:00
2025-07-27T22:29:00+03:00
2025-07-28T08:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
часов яр
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донбасс
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ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии группировки войск "Южная" ВС РФ пресекают попытки ВСУ вести снабжение подразделений роботизированными платформами на передовых позициях у Часова Яра, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО. "Бойцами 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск были уничтожены две роботизированные платформы, доставлявшие к линии боевого соприкосновения провизию и боеприпасы, что лишило передовой опорный пункт ВСУ возможности обороняться и позволило подразделениям Вооруженных Сил Российской Федерации продвинуться вперед, заняв украинские укрепления", - сообщили в пресс-службе. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
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донбасс
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Уничтожение платформ с провизией и боеприпасами ВСУ у Часова Яра
Военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии группировки войск "Южная" ВС РФ пресекают попытки ВСУ вести снабжение подразделений роботизированными платформами на передовых позициях у Часова Яра. Кадры уничтожения платформ с провизией и боеприпасами оказались в распоряжении РИА Новости.
2025-07-27T22:29
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Часов Яр, Артемовск (Донецкая область), Донбасс, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Южный военный округ, Происшествия
Российские военные уничтожили две роботизированные платформы у Часова Яра
ВС России пресекли попытки снабжения ВСУ у Часова Яра