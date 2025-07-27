https://ria.ru/20250727/rossiya-2031799368.html

Симоньян напомнила, как исчезали с карты мира те, кто шел войной на Русь

Симоньян напомнила, как исчезали с карты мира те, кто шел войной на Русь - РИА Новости, 27.07.2025

Симоньян напомнила, как исчезали с карты мира те, кто шел войной на Русь

Хазарский каганат исчез с карты мира после того, как пошел войной на Русь, напомнила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T21:30:00+03:00

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2025-07-27T21:52:00+03:00

азовское море

каспийское море

россия

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 27 июл — РИА Новости. Хазарский каганат исчез с карты мира после того, как пошел войной на Русь, напомнила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она рассказала в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", что Хазарский каганат был потрясающим и мощным и что в то время Черное и Азовское моря назывались Хазарским, а в некоторых языках до сих пор так именуется и Каспийское море."Им все платили дань — и славяне, и аланы, и те же венгры. <...> Они шикарно же жили. Казалось бы, чего не жить-то припеваючи? Но нет, им нужно было зачем-то идти на Русь. В итоге мы их разбили, Святослав Игоревич, тоже светлая ему память, и все замечательно. И не осталось от них ничего. И их знаменитая крепость Саркел потом называлась крепостью <...> Белая Вежа", — рассказала Симоньян. Она напомнила, что государства, воюющие с Россией на протяжении всей истории страны, всегда плохо заканчивали.

https://ria.ru/20250414/simonyan-2011062299.html

азовское море

каспийское море

россия

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азовское море, каспийское море, россия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), в мире