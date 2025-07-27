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Симоньян напомнила, как исчезали с карты мира те, кто шел войной на Русь - РИА Новости, 27.07.2025
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21:30 27.07.2025 (обновлено: 21:52 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/rossiya-2031799368.html
Симоньян напомнила, как исчезали с карты мира те, кто шел войной на Русь
Симоньян напомнила, как исчезали с карты мира те, кто шел войной на Русь - РИА Новости, 27.07.2025
Симоньян напомнила, как исчезали с карты мира те, кто шел войной на Русь
Хазарский каганат исчез с карты мира после того, как пошел войной на Русь, напомнила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T21:30:00+03:00
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азовское море
каспийское море
россия
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июл — РИА Новости. Хазарский каганат исчез с карты мира после того, как пошел войной на Русь, напомнила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она рассказала в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", что Хазарский каганат был потрясающим и мощным и что в то время Черное и Азовское моря назывались Хазарским, а в некоторых языках до сих пор так именуется и Каспийское море."Им все платили дань — и славяне, и аланы, и те же венгры. &lt;...&gt; Они шикарно же жили. Казалось бы, чего не жить-то припеваючи? Но нет, им нужно было зачем-то идти на Русь. В итоге мы их разбили, Святослав Игоревич, тоже светлая ему память, и все замечательно. И не осталось от них ничего. И их знаменитая крепость Саркел потом называлась крепостью &lt;...&gt; Белая Вежа", — рассказала Симоньян. Она напомнила, что государства, воюющие с Россией на протяжении всей истории страны, всегда плохо заканчивали.
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азовское море, каспийское море, россия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), в мире
Азовское море, Каспийское море, Россия, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), В мире
Симоньян напомнила, как исчезали с карты мира те, кто шел войной на Русь

Симоньян: Хазарский каганат исчез с карты мира после похода на Русь

© РИА Новости / RTГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июл — РИА Новости. Хазарский каганат исчез с карты мира после того, как пошел войной на Русь, напомнила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Она рассказала в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", что Хазарский каганат был потрясающим и мощным и что в то время Черное и Азовское моря назывались Хазарским, а в некоторых языках до сих пор так именуется и Каспийское море.
«
"Им все платили дань — и славяне, и аланы, и те же венгры. <...> Они шикарно же жили. Казалось бы, чего не жить-то припеваючи? Но нет, им нужно было зачем-то идти на Русь. В итоге мы их разбили, Святослав Игоревич, тоже светлая ему память, и все замечательно. И не осталось от них ничего. И их знаменитая крепость Саркел потом называлась крепостью <...> Белая Вежа", — рассказала Симоньян.
Она напомнила, что государства, воюющие с Россией на протяжении всей истории страны, всегда плохо заканчивали.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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