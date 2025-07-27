https://ria.ru/20250727/rossiya-2031797596.html

Мишустин посетит Омск с рабочей поездкой

Мишустин посетит Омск с рабочей поездкой - РИА Новости, 27.07.2025

Мишустин посетит Омск с рабочей поездкой

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 28 июля, посетит Омск с рабочей поездкой, в ходе которой, в том числе, осмотрит госпиталь для ветеранов войн,... РИА Новости, 27.07.2025

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 28 июля, посетит Омск с рабочей поездкой, в ходе которой, в том числе, осмотрит госпиталь для ветеранов войн, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина РФ. "Двадцать восьмого июля в Омске Михаил Мишустин посетит Омский государственный университет имени Ф.М.Достоевского и Госпиталь для ветеранов", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ. Также в ходе рабочей поездки запланирована встреча Мишустин с губернатором Омской области Виталием Хоценко. В мероприятиях поездки примут участие министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

https://ria.ru/20250726/mishustin-2031561422.html

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россия, омск, омская область, михаил мишустин, виталий хоценко, михаил мурашко, общество