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Мишустин посетит Омск с рабочей поездкой - РИА Новости, 27.07.2025
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21:10 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/rossiya-2031797596.html
Мишустин посетит Омск с рабочей поездкой
Мишустин посетит Омск с рабочей поездкой - РИА Новости, 27.07.2025
Мишустин посетит Омск с рабочей поездкой
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 28 июля, посетит Омск с рабочей поездкой, в ходе которой, в том числе, осмотрит госпиталь для ветеранов войн,... РИА Новости, 27.07.2025
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2025-07-27T21:10:00+03:00
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виталий хоценко
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 28 июля, посетит Омск с рабочей поездкой, в ходе которой, в том числе, осмотрит госпиталь для ветеранов войн, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина РФ. "Двадцать восьмого июля в Омске Михаил Мишустин посетит Омский государственный университет имени Ф.М.Достоевского и Госпиталь для ветеранов", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ. Также в ходе рабочей поездки запланирована встреча Мишустин с губернатором Омской области Виталием Хоценко. В мероприятиях поездки примут участие министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
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россия, омск, омская область, михаил мишустин, виталий хоценко, михаил мурашко, общество
Россия, Омск, Омская область, Михаил Мишустин, Виталий Хоценко, Михаил Мурашко, Общество
Мишустин посетит Омск с рабочей поездкой

Мишустин 28 июля посетит Омск с рабочей поездкой

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 28 июля, посетит Омск с рабочей поездкой, в ходе которой, в том числе, осмотрит госпиталь для ветеранов войн, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина РФ.
"Двадцать восьмого июля в Омске Михаил Мишустин посетит Омский государственный университет имени Ф.М.Достоевского и Госпиталь для ветеранов", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.
Также в ходе рабочей поездки запланирована встреча Мишустин с губернатором Омской области Виталием Хоценко. В мероприятиях поездки примут участие министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
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РоссияОмскОмская областьМихаил МишустинВиталий ХоценкоМихаил МурашкоОбщество
 
 
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