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Подготовка к зиме в новых регионах идет по графику, заявил Файзуллин
Подготовка к зиме в новых регионах идет по графику, заявил Файзуллин - РИА Новости, 27.07.2025
Подготовка к зиме в новых регионах идет по графику, заявил Файзуллин
Работа по подготовке к отопительному сезону в новых регионах идет по графику, сообщил в разговоре с журналистами министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T19:19:00+03:00
2025-07-27T19:19:00+03:00
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Работа по подготовке к отопительному сезону в новых регионах идет по графику, сообщил в разговоре с журналистами министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. "Cтандартно идем пока по графику. Поэтому... Сказать, что мы где-то отстаем, пока не вижу... По ДНР, ЛНР, Херсону, Запорожью тоже. В плановом порядке работа идет", - сказал Файзуллин. По его словам, все структуры, которые занимаются процессом подготовки к отопительному сезону, сейчас загружены соответствующим образом.
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жкх, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ирек файзуллин, общество
ЖКХ, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ирек Файзуллин, Общество
Подготовка к зиме в новых регионах идет по графику, заявил Файзуллин
Файзуллин: подготовка к отопительному сезону в новых регионах идет по графику